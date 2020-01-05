Патриарха Варфоломея пригласили посетить Львов

Делегация ПЦУ во время встречи с Вселенским Патриархом Варфоломеем

Вселенскому Патриарху Варфоломею передали приглашение во Львов от городского головы Андрея Садового и детей из разных львовских учебных заведений.

Письмо-приглашение Вселенскому Патриарху передал директор департамента "Администрация городского головы" Евгений Бойко. Он находится в Стамбуле в составе делегации Православной Церкви Украины во время трехдневного визита, приуроченного к годовщине предоставления ПЦУ томоса об автокефалии. Делегацию возглавляет Митрополит Львовский ПЦУ Макарий.

"От имени общины города приглашаю Вас посетить и лично благословить город Львов как один из древних православных кафедральных центров, а сегодня - город межрелигиозного согласия", - говорится в письме.

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Также мэр пригласил Патриарха поддержать и принять участие в организации во Львове в 2020 году экуменического симпозиума, который объединит всех христиан вокруг идеи защиты экологической системы и природных ресурсов.

"Украина близка в моем сердце. Поэтому я много знаю о вашем городе. Вы все делаете для того, чтобы я приехал. Я приеду, но не знаю когда", - ответил на приглашение Вселенский Патриарх Варфоломей.

Также Патриарх сказал: "Приглашение от детей - это очень сочувственно и трогательно".

"Я приеду, но не знаю когда», - ответил на приглашение Вселенский Патриарх Варфоломей.

Почти 600 приходов Русской церкви в Украине перешли с начала года к Православной церкви Украины. Присоединяться начали после того, как 6 января Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию Томос — документ, свидетельствующий о ее признании и независимости. Украинскую церковь признали также Элладская и Александрийская поместные церкви.