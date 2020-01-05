Латвийское православие на пути к освобождению от России

После создания Поместной Православной Церкви прошел год. По этому поводу хочется окинуть взглядом ситуацию в Украине через призму латвийского православия, пропустив ее через призму латвийского православия, и проанализировать параллели между нашей страной и прибалтийской республикой.

Одна из стран, идущих в религиозной сфере по пути, проторенному Украиной – Латвия. О стремлениях латвийских православных к духовной независимости и истоках Латвийской Православной Автономной Церкви (ЛПАЦ) было написано в статье "Становление Латвийской Автономной Православной Церкви, как это было, и почему они называют себя приверженцами Константинополя", сейчас же хочется рассказать о тех изменениях, которые произошли с момента ее написания. Поэтому для полного понимания картины происходящего рекомендуется сначала прочитать предыдущий материал.

В этой стране, как и везде, есть свои особенности. Учитывая долю православных в многоконфессиональной и многонациональной Латвии, иерархи, духовенство и верующие ЛПАЦ КП хотят получить официальное церковное признание в статусе автономной церкви Константинопольского патриархата, а не полной автокефалии. Однако, хотя ЛПАЦ КП и получила официальную юридическую регистрацию в Латвии, власти страны все еще не желают вхождения ЛПАЦ под омофор Фанара. Представители латвийского руководства больше хотели бы иметь независимую от внешних центров или просто подконтрольную и лояльную им церковь. Цотому помощи и посредничества руководства в решении насущных вопросов признания и строительства автономной национальной церкви, по признанию архимандрита Филарета (Романова), ждать не приходится.

Учитывая, что мы (Украина), разбирались в канонических возможностях и ограничениях аж 25 лет, и только потом определились с желаемым статусом и нашли взаимопонимание с Фанаром, латвийская ситуация все еще имеет шансы на исправление. Все зависит от того, примет ли Республики действительность, которая не подразумевает полную автономию ЛПАЦ КП или нет.

По словам архимандрита Филарета (Романова), они изначально могли регистрировать свою Церковь как новую, избирать своего Патриарха и организовывать "Латвийскую Патриархию". Не факт, что с точки зрения законодательства Латвийской Республики данную организацию признали бы быстрее (закон о присутствии в стране по одному представителю от каждой конфессии был скорректирован лишь недавно, и то благодаря судебным разбирательствам, к тому же множество пророссийских представителей латвийского Сейма до сих пор весьма скептически относятся к перспективам становления ЛПАЦ КП), однако на сегодняшнем этапе у них было бы точно намного меньше проблем, нежели сейчас. Например, не нужно было бы бороться и доказывать свое историческое старшинство по отношению к ЛПЦ МП. Вот только в православном мире такая структура признания бы не имела.

Возвращаясь к параллелям с украинским православием, архимандрит Филарет (Романов) не считает, что в случае принятия ЛПАЦ КП под омофор Константинополя, Фанар захочет получить несколько храмов в качестве ставропигий для утверждения своих позиций в Прибалтике.

Что касается первоиерарха ЛПАЦ КП архиепископа Виктора (Контузорова), в интервью LTV7 он заявил, что надеется получить от ЛПЦ Московского Патриархата 10 храмов. Журналисты, вероятно стоящие на пророссийских позициях, сразу же стали пугать судебными процессами и едва ли не захватами, а также уделили большую часть времени сюжета священнику ЛПЦ МП с его рассказами о "новосозданности" ЛПАЦ и "анафемах".

Однако на самом деле речь о массовом изгнании Московского патриархата из храмов не идет. "Лично я, как верующий человек, считаю, что на всё воля Божья. Константинополю присваивать тогда нужно не 10 храмов, а всю собственность Константинопольского Патриархата в Латвии до 1940 года. Но, с другой стороны, этот вопрос будет решаться не в Константинополе и не в Москве, а в юридических кругах Риги. Пусть юристы и суд установят, законно ли было признание Московского Патриархата в Латвии наследниками собственности Константинопольского Патриархата в начале 90х годов после распада СССР, и потом уже решат, по какому праву может быть произведена передача храмов Московского Патриархата Патриархату Константинопольскому".

Механизм возможного возврата может быть таким: "если митрополит Александр добровольно по-братски передаст нам 10 храмов, не будет нужды судиться, иначе – спорный вопрос цивилизованно решит суд. Если он постановит, что нам нужно передать храмы, то это будут наши храмы, если нет – значит, общество ещё не созрело к демократии и мечтает о старом режиме. В любом случае мы примем любое решение суда, ведь на то будет воля Божья".

При этом архимандрит Филарет (Романов) подчеркнул, что в случае успеха, ЛПАЦ КП не планирует выгонять священников, служащих на данный момент в спорных храмах. Если они захотят перейти в ЛПАЦ КП, они останутся на привычных местах. В случае же их отказа, по словам того же архимандрита, ЛПАЦ КП располагает просьбами о зачислении в клир от пяти священников Московского Патриархата из Беларуси и РФ – Полоцка, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Кроме того, 25 декабря этого года в Даугавпилсе в сан иерея был рукоположен отец Петр Татчин, который окончил Рижскую Духовную Семинарию (Московского Патриархата), но не захотел служить священником в МП, а обратился с прошением принять его в ЛПАЦ КП.

Рукоположение Петра Татчина в Даугавпилсе, 25 декабря 2019 года

Примечательно, что среди кандидатов в запрете пребывает только один. Это говорит о том, что даже служащие в МП не желают там оставаться. А цену московским "запретам" все уже знают: например, иерархам ЛПАЦ КП, по словам архимандрита Филарета, присылали "указы" о запрещении в служении задним числом, вообще без какого-либо церковного суда. Помимо этого, архимандрит Филарет заявляет о наличии кандидатур-латышей для рукоположения в Латвии. Более того, два из них – иеромонах Евстафий и иеромонах Андрей, – уже рукоположены архиепископ Виктором.

Наличие такой базы желающих служить в ЛПАЦ КП свидетельствует о том, что у этой, пусть и небольшой церкви, есть возможность построить свое будущее, даже несмотря на все препятствия в виде исторически несправедливо отданных Московскому Патриархату храмов, отсутствия существенной финансовой поддержки, а также недоверия со стороны собственного государства, где даже среди части граждан, поколениями живущих в Латвии, есть какая-то нездоровая и необъяснимая любовь к России. Даже последние четыре-пять Президентов Латвийской Республики, не будучи православными, по несколько раз в год посещали православный монастырь Московского Патриархата, в котором проживает ныне действующий митрополит Всея Латвии Александр (Кудряшов) – глава ЛПАЦ МП и, как всем известно, нераскаявшийся советский агент КГБ "Читатель".

При обсуждении официального перехода под омофор Вселенского патриарха необходимо упомянуть также про опыт Эстонской Апостольской Православной Церкви, которая в свое время получила назначенного на Фанаре предстоятеля, совсем не разбирающегося в местных реалиях и традициях. Стефан (Хараламбидис) является уроженцем Бельгийского Конго и весьма далек от нужд эстонской паствы – за 20 лет даже не попытался мало-мальски выучить государственный язык страны. По словам архимандрита Филарета, в целом, у Константинополя как первой кафедры теоретически есть право назначать предстоятеля, но на практике – не в данном случае: по законодательству страны глава Церкви должен быть гражданином Латвии проживший в стране не менее 10 лет. Кроме того, в Уставе довоенной Церкви-предшественницы ЛПАЦ КП четко сказано, что Автономная Церковь Латвии сама ставит епископа из местных, и только если нет кандидата – обращается за помощью в Константинополь.

При этом следует отметить, что нынешний глава ЛПАЦ КП архиепископ Виктор гражданства Латвийской Республики не имеет, равно как и какого-либо другого. Тем не менее, вероятно, именно как для лица без гражданства для него сделали исключение. Сделают ли такое исключение для ставленника Константинополя? Вряд ли, ведь как и написано выше, власти Латвии не очень-то заинтересованы в том, чтобы недавно зарегистрированная Церковь, призванная быть противовесом Москве, была не под их контролем. Именно поэтому Владыка Виктор (Контузоров), живущий в Латвии 30 лет и говорящий на латышском, для властей республики лучше, чем ставленник Константинополя, мало разбирающийся в местной специфике.

Важно отметить, что украинская ситуация выглядит намного более удачной, нежели эстонская, поскольку наш предстоятель Епифаний – украинец, что гарантирует нам понимание нужд населения страны и всей украинской паствы во всем мире, а благодаря тому, что Блаженнейший хорошо знает греческий язык и культуру, мы можем более тесно общаться с Матерью-Церковью.

Касаемо взаимодействия с Константинополем следует упомянуть еще один момент – наша страна стремилась к церковной автокефалии, поэтому нам было важно продемонстрировать Фанару соответствующее желание, единодушие и готовность – как народа, так и власти, – к получению церковью статуса самоуправляемой. Поэтому-то, взаимодействие с Фанаром велось и на уровне государства, в частности, МИД. С ЛПАЦ КП ситуация немного другая – общение со Вселенским Патриархатом идет без помощи государства. В свою очередь, по слухам, Эстонская Апостольская Православная Церковь Константинопольского Патриархата вообще отказалась посредничать в переговорах Фанара и архиепископа Виктора (Контузорова), сославшись на тяжёлую современную межцерковную обстановку в мире. Все это, конечно, замедляет процесс канонического признания ЛПАЦ КП.

Однако, несмотря на все сложности, перспективы развития ЛПАЦ КП выглядят реальными. Латвийская Православная Автономная Церковь движется в правильном направлении, поскольку сохраняет в своей деятельности истинный дух христианства, не искаженного послевоенным влиянием CCCР, а также не забывает о своем историческом единстве со Вселенским Патриархатом. В свою очередь, с Фанара как минимум получен положительный сигнал относительно возможности включения латвийской церкви в его юрисдикцию. А это значит, что труды архиепископа Виктора, архимандрита Филарета и их сподвижников наконец-таки будут вознаграждены.

Таким образом, рано или поздно Константинопольский Патриархат получит еще один оплот на прибалтийской земле, а у нашей страны появится дополнительная возможность укрепить связи с Латвийской Республикой – не только на политическом уровне, но и на духовном. Тем более, что не взирая на небольшое, по отношению к протестантам, количество православного населения Латвии, выстраивание линии Константинополь – Киев – Рига позволит освободить от влияния РПЦ как наших заробитчан, живущих на балтийском берегу, так и выходцев из Беларуси и даже России, что наконец-то развенчает миф о том, что "Москва – третий Рим".