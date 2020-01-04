"Половина верующих поддерживает переход на григорианский календарь" - Епифаний

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний считает, что Украина все же когда-то перейдет на григорианский календарь. Фото: 112

Митрополит ПЦУ Епифаний считает, что в будущем Православная церковь Украины перейдет на григорианский календарь.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"Украинский народ пока не готов к календарной реформы. Если мы будем иметь уже полностью объединенную украинскую православную церковь, тем легче будет принять соответствующее решение. Поскольку сейчас не все православные объединены, то мы этот вопрос поднимаем, но видим, что есть большое сопротивление", - сказал Епифаний.

"Мы должны понимать одну вещь. Мы говорим о переносе только Рождества Христова, но нужно перенести все празднества. Тогда Покрову мы будем праздновать 1 октября, а не 14-го. Так же и другие праздники, к которым мы привыкли. Нужно менять всю календарную систему, которая действует сейчас в церкви", - добавил он.

По словам Епифания, сейчас в епархиях примерно половина верующих не против перехода на григорианский календарь.

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"Большинство из тех, кто активно обсуждает переход на григорианский календарь, не является практикующими христианами, а посещают храм несколько раз в год. А те, кто действительно практикующими христианами, против переноса. Как следствие, если мы перенесем празднования по григорианскому календарю, то увидим, что храмы будут пусты 25 декабря, а 7 января будут полные", - подытожил Предстоятель Православной церкви Украины.

Почти 600 приходов Русской церкви в Украине перешли с начала года к Православной церкви Украины. Присоединяться начали после того, как 6 января Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию Томос — документ, свидетельствующий о ее признании и независимости. Украинскую церковь признали также Элладская и Александрийская поместные церкви.