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четверг, 26 декабря 2019 19:51

РПЦ начала игнорировать Александрийский патриархат

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РПЦ начала игнорировать Александрийский патриархат
Александрийский патриарх признал ПЦУ. Фото: Cerkvarium

РПЦ официально прекратила евхаристическое общение с Александрийским патриархом Феодором. Он признал Православную церковь Украины.

В Telegram об этом написал глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Московская церковь сохранит церковное общение с теми архиереями Александрийской православной церкви, не которые поддержали признание Украинской церкви. До сих пор не известно, есть ли такие архиереи.

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Ранее подобный гибридный подход Москва применила к Элладской церкви, которая признала ПЦУ.

Элладская православная церковь признала Православную церковь Украины во главе с митрополитом Епифанием. Церковь признали в Афинах на соборе Священного Синода ЭПЦ под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.

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