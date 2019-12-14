Русская церковь будет вынуждена признать автокефалию украинской - Епифаний

Епифаний анонсировал появление нескольких поместных православных церквей Фото: unn.com.ua

Русская православная церковь будет вынуждена признать автокефалию Православной церкви Украины. Хотя и сделает это последним.

Об этом сказал митрополит киевский и всея Украины Епифаний.

"Русская православная церковь вынуждена будет признать автокефалию Православной церкви Украины, но последней среди других поместных православных церквей. Поэтому мы ожидаем сейчас признание от других православных церквей, а РПЦ будет вынуждена признать нашу субъектность. Сейчас мы видим, что мы для них не существуем , как церковь, мы не субъектом, но мы убеждены: когда все другие признают, то и наши соседи будут вынуждены считаться с мнением всех ", - сказал он.

За прошлый год в ПЦУ со стороны Московского патриархата присоединились около 600 приходов, которые сейчас завершают определенные юридические процедуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Годовщина создания Православной церкви Украины: подробности празднования

В новом году в Украине появится еще несколько поместных православных церквей.

"Мы выразили надежду, что в будущем к этому процессу признания автокефалии Украинской православной церкви присоединятся другие поместные православные церкви. Мы ожидаем, что в следующем календарном году мы получим признание со стороны нескольких других поместных православных церквей. Участие в Соборе по случаю годовщины создания единой поместной церкви взяла абсолютное большинство тех, кто имел там быть. Другие отсутствовали по уважительным причинам, в частности, в связи с болезнью", - подчеркнул Епифаний.

Напомним, в декабре 2018 состоялся объединительный церковный Собор, на котором ликвидировали УПЦ КП, создали ПЦУ и выбрали ее предстоятелем митрополита Епифания. В состав вновь церкви вошли Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и отдельные епископы УПЦ Московского патриархата. Тогда же патриарх Филарет подписал постановление о ликвидации УПЦ КП.