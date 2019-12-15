Патриарх Варфоломей посетит Украину

Митрополит Епифаний сообщил о визите Варфоломея. Фото: "5 канал"

Украину скоро посетит патриарх вселенский Варфоломей.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил об этом во время литургии по случаю годовщины создания поместной Церкви, сообщает "5 канал".

Епифаний сообщил, что еще несколько церквей присоединятся к украинской поместной церкви в 2020 году.

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Год назад в Софии Киевской собрали объединительный собор, который завершился созданием Православной церкви Украины.

В 10.00 утра 15 декабря 2018 60 архиереев начинают Объединительный собор в Софийском соборе в Киеве. Перед тем отслужили литургию, сдали телефоны и другую технику для поддержания безопасности.