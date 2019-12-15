Патриарх Варфоломей посетит Украину

Украину скоро посетит патриарх вселенский Варфоломей.
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил об этом во время литургии по случаю годовщины создания поместной Церкви, сообщает "5 канал".
Епифаний сообщил, что еще несколько церквей присоединятся к украинской поместной церкви в 2020 году.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К ПЦУ могут присоединиться архиереи Московского патриархата
Год назад в Софии Киевской собрали объединительный собор, который завершился созданием Православной церкви Украины.
В 10.00 утра 15 декабря 2018 60 архиереев начинают Объединительный собор в Софийском соборе в Киеве. Перед тем отслужили литургию, сдали телефоны и другую технику для поддержания безопасности.
Комментарии