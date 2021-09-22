Пасмурно и дождливо: Украину скует осенний холод

Сегодня погода в Украине будет пасмурной и холодной. В большинстве регионов температура опустится до +9...12°С, на Севере до +8°С, а в Луганской и Одесской области возможно +14°С.
В западных, северных и местами в центральных областях пройдут небольшие дожди, сообщает Униан.
Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.
В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +4°С, днем +7°С, небольшой дождь.
Во Львове в среду будет ясно. Ночью +4°С, днем +11°С, небольшой дождь.
В Луцке - сплошная облачность, ночью +5°С, днем +11°С.
В Ровно в среду ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +4°С, днем +9°С, небольшой дождь.
В Тернополе 22 сентября ночью будет +4°С, днем +11°С, ясно, легкий дождь.
В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +4°С, днем +11°С, небольшой дождь.
В Ивано-Франковске небольшая облачность, ночью +5°С, днем 12°С, ливень.
В Ужгороде столбики термометров покажут +4...11°С, пасмурно, небольшой дождь.
В Черновцах в среду - переменная облачность, ночью +6°С, днем 12°С, ливень.
В Виннице будет +4...10°С, облачно, дождь, небольшой дождь.
В Житомире в среду будет ночью +4°С, днем +8°С, облачно, небольшой дождь.
В Черкассах будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°С, днем +9°С, небольшой дождь.
В Кропивницкому температура ночью будет +4°С, днем +9°С, облачно, сплошная облачность, небольшой дождь.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +5 ... 8°С.
В Одессе 22 сентября - сплошная облачность, температура ночью +6°С, днем +14°С.
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В Херсоне в среду ночью +5°С, днем +12°С, сплошная облачность.
В Николаеве будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°С, днем +12°С.
В Запорожье температура ночью +6°С, днем 12°С, облачно, сплошная облачность.
В Сумах температура воздуха составит +3 ... +8°С, облачно, сплошная облачность.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +5°С, днем 10°С.
В Днепре температура ночью будет +5°С, днем 10°С, облачно, сплошная облачность.
В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +5...11°С.
В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°С, днем +12°С.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°С, днем +12°С.
В Украину идет астрономическая осень. 22 сентября - день осеннего равноденствия. Завтра днем ожидается +6...12°С. Ночью будет еще холоднее, +1...6°С.
При прояснениях возможны заморозки на почве, кроме юга, востока и Закарпатья. При плотной облачности вероятность заморозков существенно уменьшается. В Карпатах было и останется ниже нуля. Из-за такой низкой температуры воздуха там ожидается мокрый снег.
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