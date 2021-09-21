Туман, заморозки, мокрый снег: погода шокирует в день осеннего равноденствия

В Украину идет астрономическая осень. 22 сентября - день осеннего равноденствия.

Завтра днем ожидается +6...12°С, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Лишь на юге, в Донецкой и Луганской областях +10...14°С.

"Окончательно понятно, что лето уехало далеко на юг. Синоптическая ситуация изо всех сил будет стараться это показать", - говорится в сообщении.

Ночью будет еще холоднее, +1...6°С. При прояснениях возможны заморозки на почве, кроме юга, востока и Закарпатья. При плотной облачности вероятность заморозков существенно уменьшается. В Карпатах было и останется ниже нуля. Из-за такой низкой температуры воздуха там ожидается мокрый снег.

Автор: facebook.com/tala.didenko Потеплеет в Украине ближе к выходным

В среду умеренные дожди пройдут в западных областях. На остальной территории Украины также будет повышенная влажность воздуха или небольшой периодический дождь. Ожидаются туманы.

В Киеве 22 сентября снова будет дождливо, облачно и сыро. Холодная погода продлится, днем +7...9°С.

Потеплеет в Украине ближе к выходным. Следующая неделя еще порадует и солнышком, и высокими градусами.

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Сегодня в Украине продолжится холод. Температура воздуха на севере и западе составит не выше +7...12°С. Местами в центре и в Харьковской области ожидаются дожди с ливнями. Осадки пройдут и на севере.