Изморозь и -6°С: показали сентябрьский рассвет в Карпатах

В Карпатах зимняя погода. Температура воздуха опустилась до -6°С.

Атмосферное фото рассвета в горах опубликовал Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"21 сентября на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер северо-западный, пять-шесть метров в секунду", - сообщают спасатели.

Автор: facebook.com/chornogora.rescue112

Поп Иван Черногорский или Черная Гора - одна из самых высоких гор украинских Карпат, высотой 2028 м. Расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Автор: facebook.com/chornogora.rescue112

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В среду, 22 сентября, дождей станет больше, а в Карпатах возможен снег. Холодные ощущения усилит северо-западный ветер с сильными порывами. Существенно потеплеет лишь в следующие выходные.