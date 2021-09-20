В Украине будут доминировать ветры и холод

В Украине завтра продолжит доминировать холодная погода. Температура воздуха 21 сентября в большинстве областей составит не выше +7...12°С.

Немного теплее будет на юге, Луганщине, Донетчине и в Днепре с районами, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Там термометры будут показывать +12...18°С.

"Холодные ощущения усилит северо-западный ветер с сильными порывами. Осторожно под деревьями и билбордами! Стареющий циклон еще будет посылать дожди на головы жителей северных, центральных областей и Харьковщины. Поскольку текущая температура, облачность и влажность не будут способствовать чрезмерному оптимизму, будем спасаться яркими тыквами и закутываться в пестрые шерстяные шарфики, чтобы не простудить горло", - говорится в сообщении.

На остальной территории Украины, а это юг, Луганская и Донецкая области, существенные осадки маловероятны.

В Киеве в ближайшие сутки температура воздуха опустится до +4...5°С, а днем повысится лишь до +7...9°С. Будет задувать порывистый ветер северо-западного направления. Возможен небольшой дождь.

Автор: facebook.com/tala.didenko В Киеве в ближайшие сутки температура воздуха опустится до +4...5°С

В среду, 22 сентября, дождей снова станет больше, а в Карпатах даже возможен снег. Существенно потеплеет лишь в следующие выходные.

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В течение последних лет в Украине значительно повысилась среднегодовая температура. Это может привести к тому, что через 20 лет в стране исчезнет зима. В ближайшие 50-100 лет климат станет ощутимо суше. Высокотемпературные сухие воздушные массы превратят степи в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание начнется с юго-востока.