В Украину идет похолодание: какой будет погода в ближайшие дни

Погода в Украине резко испортится. Фото: Pexels

В Украине в воскресенье, 19 сентября, ожидаются дожди, воздух днем ​​прогреется максимум до 24°. Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Облачно с прояснениями. В западных, Винницкой и Житомирской областях временами дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью 5-10°, днем ​​7-12°, на Закарпатье до 16°. Ночью на Левобережье, днем в восточных областях умеренный, местами значительный дождь, на остальной территории ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь, ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, температура ночью 9-14°, днем ​​13-18°, в южной и восточной частях страны 19-24°", - говорится в сообщении.

В Киеве и Киевской области ночью без осадков, днем ​​пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура в столице ночью 11-13°, днем ​​14-16°, по области ночью будет 9-14°, днем ​​13-18°. Синоптики также предупреждают, что 19 сентября в большинстве восточных, южных, Киевской и Винницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Облачная с прояснениями погода сохранится 20-21 сентября. Согласно прогнозу, 20 сентября пройдет небольшой, местами умеренный дождь, в юго-западной части без осадков. Температура ночью 5-10°, в юго-восточной части 9-14°; днем в западных и северных областях 8-13°, в центральных областях 11-16°, на остальной территории 15-20°.

Небольшой дождь прогнозируют 21 сентября в северных, восточных областях и местами в южной части, на остальной территории без осадков. Температура ночью 2-7° тепла, днем ​​8-13° (в северной части 6-11°); в южной части и восточных областях ночью 6-11°, днем ​​11-16°. Днем в Украине, кроме восточной части, местами порывы ветра 15-18 м/с. В столичном регионе 20-21 сентября временами будет идти небольшой дождь. Температура 20 сентября ночью 5-10°, днем ​​8-13°; 21 сентября ночью 2-7° тепла, днем ​​6-11°.

18 сентября Одессу накрыла мощная непогода. Ливень затопил улицы и серьезно осложнила движение транспорта.