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суббота, 18 сентября 2021 15:48

Авто плывут по затопленным улицам: Одессу накрыл мощный ливень

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Авто плывут по затопленным улицам: Одессу накрыл мощный ливень
Одессу охватил сильный ливень. Фото: Уси

18 сентября Одессу накрыла мощная непогода.

Ливень затопил улицы и серьезно осложнила движение транспорта, авто плывут по дорогам. Об этом сообщает 24 канал.

В центре Одессы воды меньше. Сложная ситуация наблюдается в Суворовском районе, на Балтской дороге, в поселке Котовского.

Работники коммунальных служб работают в усиленном режиме.

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Ливень и сильный ветер в Одесской области прогнозируют в течение всего дня. Спасатели объявили штормовое предупреждение.

Одесситов призывают быть осторожными и не оставлять машины под деревьями, так как из-за шквалов могут падать ветви.

С 17 сентября Украину накроют дожди и похолодание. Такая погода продержится все выходные.

Дожди с грозами ожидаются в пятницу в столице, западных и северных областях. Дневная температура воздуха установится в пределах +16-24°С. Ночью прогнозируют +5-13°С.

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Дата
18
сентября

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