Папа Римский призвал к молитве за мир в Украине

Понтифик провозгласил День молитвы о мире и вспомнил Украину. Фото: ua.news

Папа Римский Франциск призвал всех людей доброй воли молиться за то, чтобы каждое политическое действие служило общечеловеческому братству.

Понтифик об этом сказал во время еженедельного обращения к паломникам и верующим на площади Святого Петра в Риме, сообщает Vatican News.

Франциск отметил, что напряжение вокруг Украины грозит обернуться "серьезными последствиями".

"С тревогой слежу за ростом напряжения, что грозит нанести новый удар по миру в Украине и подвешивает безопасность на всем европейском континенте, что имеет еще более широкие последствия.

Обращаюсь с горячим призывом ко всем людям доброй воли возносить молитвы к Богу, чтобы каждое политическое действие и инициатива больше служило общечеловеческому братству, а не частичным интересам", - сказал Папа Римский.

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По его словам, тот, кто преследует собственные цели, причиняя вред другим, презирает собственное призвание человека, потому что все мы созданы братьями и сестрами.

"Поэтому с обеспокоенностью, учитывая существующее напряжение, предлагаю, чтобы следующая среда, 26 января, была Днем молитвы о мире", - добавил он.

12 декабря 2021 года на воскресной проповеди Папа Римский Франциск призвал всех к серьезному международному диалогу, чтобы решить напряженную ситуацию в Украине. Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш заявил, что Папа Римский Франциск приедет в Украину ради мира и к обществу, заболевшего горем и трагедией войны.