Зеленский пригласил Папу Франциска в Украину

Президент имел аудиенцию с Папой Римским. Фото: АП

Президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями после посещения Ватикана.

"Украина готова развивать более тесное взаимодействие со Святым Престолом. Нас объединяют общие ценности и общее видение будущего", - заявил президент, сообщили в пресс-службе главы государства.

Он пригласил Папу Римского Франциска в Украину.

"Я его пригласил в Украину. Я уверен, что он будет в Украине - не только в столице. Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток", - подчеркнул Зеленский.

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Зеленский сказал, что межцерковный диалог в Украине может служить примером для других стран и отметил важную роль Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций в деятельности государства.

"Главное, о чем мы говорили, - это мир. Он даже назвал меня "президентом мира" - вот такой у меня сейчас имидж в Европе", - отметил Зеленский после аудиенции.

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