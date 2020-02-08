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суббота, 08 февраля 2020 19:07

Зеленский пригласил Папу Франциска в Украину

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Зеленский пригласил Папу Франциска в Украину
Президент имел аудиенцию с Папой Римским. Фото: АП

Президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями после посещения Ватикана.

"Украина готова развивать более тесное взаимодействие со Святым Престолом. Нас объединяют общие ценности и общее видение будущего", - заявил президент, сообщили в пресс-службе главы государства.

Он пригласил Папу Римского Франциска в Украину.

"Я его пригласил в Украину. Я уверен, что он будет в Украине - не только в столице. Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток", - подчеркнул Зеленский.

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Зеленский сказал, что межцерковный диалог в Украине может служить примером для других стран и отметил важную роль Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций в деятельности государства.

"Главное, о чем мы говорили, - это мир. Он даже назвал меня "президентом мира" - вот такой у меня сейчас имидж в Европе", - отметил Зеленский после аудиенции.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Папу Римского Франциска помочь с освобождением украинцев на Донбассе, в Крыму и в России

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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