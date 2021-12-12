Папа Римский во время проповеди говорил об Украине

Папа Римский может приехать в Украину. Фото: Reuters

Папа Римский Франциск призвал всех к серьезному международному диалогу, чтобы разрешить напряженную ситуацию в Украине.

Об этом он рассказал на воскресной проповеди 12 декабря.

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"Подношу молитвы за Украину, за все ее церкви и религиозные общины, ее любимый народ и за решение напряженности из-за серьезного международного диалога", — сказал Папа Римский.

Понтифик также призвал избегать вооруженного конфликта.

"Оружие – это не путь. Пусть это Рождество принесет мир в Украину", – добавил он.

В МИДе начали подготовку к возможному приезду Папы Римского Франциска в Украину.