Папа Римский во время проповеди говорил об Украине

Папа Римский Франциск призвал всех к серьезному международному диалогу, чтобы разрешить напряженную ситуацию в Украине.
Об этом он рассказал на воскресной проповеди 12 декабря.
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"Подношу молитвы за Украину, за все ее церкви и религиозные общины, ее любимый народ и за решение напряженности из-за серьезного международного диалога", — сказал Папа Римский.
Понтифик также призвал избегать вооруженного конфликта.
"Оружие – это не путь. Пусть это Рождество принесет мир в Украину", – добавил он.
В МИДе начали подготовку к возможному приезду Папы Римского Франциска в Украину.
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