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четверг, 02 декабря 2021 11:34

Папа Римский собирается посетить Украину: начались приготовления

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Папа Римский собирается посетить Украину: начались приготовления
Папа Римский Франциск может в ближайшее время посетить Украину с визитом. Фото: ukrinform.ua

Глава католической церкви Папа Римский Франциск в ближайшее время может посетить Украину.

Об этом заявил главы Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук во время Киевского форума безопасности 1 декабря.

Точная дата визита понтифика пока неизвестна.

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"У нас хорошая новость. Ожидаем, что состоится его визит в Украину. Это еще не объявлено, но мы уже в ожидании и приготовлении. Это мощный сигнал поддержки нашего народа и государства", - сказал Шевчук.

Добавил, что недавно имел возможность лично пообщаться с понтификом. Папа Франциск сильно интересуется делами Украины.

"Несколько недель назад имел возможность лично общаться с Папой Франциском об Украине. Он беспокоится о судьбе простых людей", - отметил Шевчук.

Последний раз Папа Римский Иоанн Павел II приезжал в Украину в июне 2001 года. Визит состоялся по приглашению украинского правительства и католических иерархов. Понтифика встречал Леонид Кучма. Иоанн Павел II во время визита посетил Киев и Львов.

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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