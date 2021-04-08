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четверг, 08 апреля 2021 14:18

Похороны Папы-славянина были самыми массовыми в истории человечества

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8 апреля 2005 года состоялась церемония захоронения Папы Римского Иоанна Павла II в Ватикане. Проститься с Папой приехало около 4 млн верующих. На церемонии присутствовали более 100 глав государств и правительств и 300 тыс. паломников. Это была самое массовое церемониальное событие в истории человечества.

Автор: ukrreporter.com.ua
  На траурную церемонию приехало 4 млн верующих из разных уголков мира
На траурную церемонию приехало 4 млн верующих из разных уголков мира

Тело Понтифика перед началом богослужения положили в гроб из кипариса и окропили святой водой. Его лицо покрыли белым шелковым платком. По традиции в гроб положили кожаный мешочек с серебряными и бронзовыми медалями, которые выбили во время понтификата Папы, и нотариальный акт, что рассказывает о жизни богослова. После этого гроб закрыли и вынесли из собора Святого Петра на площадь. На гроб положили раскрытое Евангелие.

Справа от кардинала Йозефа Ратцингера, который совершал богослужения, стояли 164 кардиналы и около 450 других иерархов Католической церкви. Около 1,5 тыс. итальянских и зарубежных официальных лиц - слева.

На траурную церемонию приехало 4 млн верующих из разных уголков мира. Паломников призвали не приходить на площадь Святого Петра, а наблюдать за церемонией на телевизионных экранах, которые были установлены за пределами центральной части города.

Автор: begemot.media
  Глава Римско-католической церкви в своем завещании пожелал быть похороненным в земле
Глава Римско-католической церкви в своем завещании пожелал быть похороненным в земле

Накануне тысячи поляков провели ночь в городском парке польского Кракова, ожидая трансляцию похорон Иоанна Павла II на большом экране. В этом городе Кароль Войтыла (мирское имя Папы. - Gazeta.ua) был священником, затем епископом и кардиналом перед тем, как его избрали на папский престол.

"Большинство поляков восприняли смерть Папы Римского как потерю близкого человека. Некоторые даже в сердцах заявил, что "другого Папы нам не надо". Но это была временная растерянность, тем более, что примас Польши Юзеф Глемп заявил от имени поляков, что они воспримут любого наследника престола", - рассказывал очевидец Владимир Прядко.

3,5 тыс. журналистов аккредитовались для освещения церемонии похорон, а 150 телеканалов вели прямую трансляцию с площади. Общественный порядок обеспечивали 15 тыс. военных и полицейских.

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Заупокойная литургия продолжалась около 3 часов. Проповедь кардинала 13 раз прерывалась аплодисментами. В 13:30 по местному времени в Ватикане завершилась церемония захоронения Иоанна Павла II. Кипарисовый гроб с телом Папы торжественно внесли в собор, после чего поместили внутрь еще 2 саркофагов, из цинка и свинца, опустили в землю и прикрыли могильной плитой с именем понтифика, а также датами начала и конца его понтификата. Его похоронили рядом с мощами святого апостола Петра, в польской часовни Матери Божьей Ченстоховской. Глава Римско-католической церкви в своем завещании пожелал быть похороненным в земле.

За 7 мин. до вечерней молитвы, которая по ватиканской повестке дня приходится на 22:45, 2 апреля 2005 года умер Папа Римский Иоанн Павел II. На момент смерти он был в сознании. Люди из его ближайшего окружения вспоминают, что попытался сделать прощальный жест в сторону пл. Святого Петра, где были десятки тысяч верующих. В свидетельстве о смерти причиной назвали септический шок и сердечно-сосудистый коллапс.

Иоанн Павел II возглавлял Католическую церковь в течение 26,5 лет. Дольше него эту должность занимал лишь Папа Пий IX - 32 года. Иоанн Павел II был поляком - первый в истории Папа-славянин, а также первый Папа-неитальянец со времен голландца Адриана VI, служил с 1522-го по 1523 год. Он - поэт и полиглот, также актер, драматург и педагог. Философ истории, феноменолог, мистик и представитель христианского персонализма.

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Дата
08
апреля

Похороны Папы-славянина были самыми массовыми в истории человечества

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