Приезд Папы Римского в Украину: МИД рассказало о подготовке

Украина готовится к возможному визиту Папы Римского Франциска.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел, пишет "Радио Свобода".
"Вопрос организации возможного апостольского визита в Украину Папы Франциска по приглашению президента Владимира Зеленского находится в повестке дня двустороннего политического диалога", – говорится в ответе МИД на запрос журналистов.
Сейчас нет ясности в вопросе даты визита. Эту тему "в соответствии с установившейся практикой" обсуждают дипломатическими каналами, добавили в ведомстве.
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1 декабря глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук заявил, что ожидает визита Папы Римского Франциска в Украину.
23 июня 2001 года в Украину приезжал Папа Иоанн Павел II. Понтифик посетил Киев и Львов. Пастырский визит продолжался до 27 июня.
В прошлом году во время посещения Ватикана Владимир Зеленский пригласил Франциска посетить Украину.
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