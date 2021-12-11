Приезд Папы Римского в Украину: МИД рассказало о подготовке

Папа Римский Франциск может в ближайшее время посетить Украину с визитом. Фото: ukrinform.ua

Украина готовится к возможному визиту Папы Римского Франциска.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел, пишет "Радио Свобода".

"Вопрос организации возможного апостольского визита в Украину Папы Франциска по приглашению президента Владимира Зеленского находится в повестке дня двустороннего политического диалога", – говорится в ответе МИД на запрос журналистов.

Сейчас нет ясности в вопросе даты визита. Эту тему "в соответствии с установившейся практикой" обсуждают дипломатическими каналами, добавили в ведомстве.

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1 декабря глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук заявил, что ожидает визита Папы Римского Франциска в Украину. 23 июня 2001 года в Украину приезжал Папа Иоанн Павел II. Понтифик посетил Киев и Львов. Пастырский визит продолжался до 27 июня. В прошлом году во время посещения Ватикана Владимир Зеленский пригласил Франциска посетить Украину.