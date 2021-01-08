Оплата за сад зависит от возраста ребенка – украинка рассказала о жизни в Словакии

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Сады в Словакии есть государственные и частные и цена посещения зависит от возраста ребенка. Об этом рассказывает украинка Дарья Янегова. Она воспитывает двоих детей.

"Цена на посещение садика зависит от формы собственности. Частный детсад для детей до трех лет обойдется в 50 евро еще 20 евро надо добавить за питание. Также раз в год нужно сдать около 70 евро на нужды детсада. После трех лет детсад обойдется в 15 евро, также нужно будет доплатить 20 евро за питание и годовой взнос", - рассказывает Gazeta.ua Дарья.

Частные детсады будут стоить 280 евро, но жители Словакии могут получить социальную помощь в сумме 250 евро, а если ребенок посещает садик, то и 280 евро.

"Лучшие детсады в селах возле больших городов. Они получают дотации на развитие и цена на посещение там ниже, а качество предоставления услуг высокое", - добавляет украинка.

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А вот развивающие школы для детей здесь почти отсутствуют. Записаться на обучение можно, когда ребенку исполнилось 5-6 лет.

"В школах бесплатно учат ездить на лыжах и плавать. Иногда доплата за кружки при школах номинальная, около евро за месяц", - добавляет Даша.

Дарья замечает и то, что игрушки для детей и можно в Словакии отстает на 3-4 года по сравнению с Украиной.

"Когда родилась дочь, то в Украине были популярны бизиборды. Развивающие игры, которые я видела 3-4 года назад в Украине только начинают появляться в Кошице", - добавляет.

Детсады в ОАЭ являются частью образования. Дети здесь учатся до 4 лет. Позже они в школе. Для малышей время пребывания в детском саду до 12-13 часов, для деток постарше — до 15.00. Цена (800$). Многие отдают предпочтение няням, она обходится дешевле, и няня на весь день, а садик только на половину дня. Об этом рассказывает украинка Наталья, которая переехала в Дубаи.