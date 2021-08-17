Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт

Алексей Ковжун: "То, что произошло в центре города — это расплата за пренебрежение процедурами, за пренебрежение привлечением общественности к принятию важных решений". Фото: Gazeta.ua

Установка "советских" инсталляций на аллее Небесной Сотни свидетельствует об отсутствии связи между властью и гражданами. Гражданское общество полностью отстранено от организации празднования Дня Независимости.

Об этом Gazeta.ua рассказал медиаэксперт Алексей Ковжун.

Аллея Небесной Сотни — это живая рана на теле города. Потому что это самая большая трагедия, произошедшая со времен Второй мировой войны, когда на улицах столицы убили сотню людей

— Есть фраза, которую приписывают Талейрану: "Это хуже, чем преступление — это ошибка", — говорит эксперт. — Это нельзя считать провокацией — это классическое неучет контекста. Идея была неплохая — она заключалась в том, что девочка, которая символизирует Украину, идет к нам от Триполья через всю историю. В частности через советскую эпоху — к современности. Могут быть вопросы к этой задумке. Но ошибка была именно с локацией. Если бы на улице Лютеранской, или Грушевского или на любой другой, которая ведет к Майдану — все было бы в порядке. Однако аллея Небесной Сотни — это живая рана на теле города. Потому что это самая большая трагедия со времен Второй мировой войны, когда на улицах столицы убили сотню людей. И эта трагедия до сих пор непроговоренная. Сейчас на аллее Небесной Сотни лишь то, что сделали люди, киевляне, родственники погибших. Государственная же и городская власть не создала ничего — ни мемориала, ни пантеона. Люди, ответственные за убийства граждан на улицах столицы, до сих пор не наказаны. Все еще слушают дела экс-беркутовцев. Кто-то бежал, кого-то отпустили, некоторых даже восстановили на работе.

Законы шоу-бизнеса не работают, когда бередят незажившую рану

В Офисе президента работает человек, рассказывавший, что майдановцы стреляют друг в друга. Ни среди творческой общественности, которая была привлечена к этому празднику, ни в Офисе президента, ни в какой-либо инстанции, где эта концепция утверждалась, ни одному человеку не пришло в голову сказать, что нельзя этого делать на аллее Небесной Сотни. Или если был замысел сделать это именно на той улице, что полита кровью как героев Небесной Сотни, так и людей, убитых палачами Муравьева (большевистский военный, организатор массовых убийств в Киеве в 1918 году. - Gazeta.ua) во время захвата Киева красными войсками — об этом замысле надо было говорить. В действиях нынешней власти меня огорчает то, что они работают по законам шоу-бизнеса. Но это не работает тогда, когда бередят незажившую рану. Такие вещи надо обсуждать.

Где погиб Жизневський, установили самодельный памятник. И его пытались убрать при пятом президенте

Это свидетельствует о непонимании власти украинских реалий?

Действующая власть действительно не понимает их. Однако и во времена правления предыдущего президента, который пришел к власти на волне революции, также не почтили должным образом память Небесной Сотни. На Европейской площади напротив стадиона "Динамо", где погиб Жизневський, установили самодельный памятник — шины и флаг Беларуси. И его пытались убрать при пятом президенте. Поэтому у меня претензия к украинской власти как таковой. Когда люди приходят к власти — они отрываются от земли и в своих эмпиреях не следят за тем, что происходит на ней. Поэтому гражданам время от времени приходится напоминать, что они существуют и с ними не стоит так себя вести.

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Музей Революции Достоинства реагирует на ситуацию сдержанно и объясняет всплеск негатива плохой коммуникацией власти с общественностью. Действительно ли это так?

У меня вопрос к музею Революции Достоинства. Я понимаю, что они действуют в тех условиях, которые есть, и пытаются делать доброе дело. Однако их присутствие не очень ощущается. Даже если у них нет никаких рычагов влияния, кроме голоса, они просто должны быть громче. Но я согласен, что это проблема коммуникации власти с гражданами. Власть не очень чувствует общественные настроения и не делится своими творческими замыслами с обществом. Все делается по принципу телешоу — не дай бог чтобы зрители узнали, что будет в новом выпуске, чтобы подогреть их интерес. Даже когда ты превращаешь политику в театр, надо учитывать, что политика прежде всего состоит из коммуникаций, умения слышать, чувствовать и общаться.

Речь идет о независимости, борьба за которую все еще продолжается

Во время отмечания Дня Независимости в 2019 году тоже было много негативных оценок формата празднования, в частности выступления Алины Паш на Майдане. Возможно, надо выбирать более сдержанный, менее зрелищный формат?

Я считаю, что формат должен быть не зрелищным, а патетическим. Ведь речь идет о независимости, борьба за которую все еще продолжается. И здесь нет места никаким постмодернистским приемам. Мы должны возвращаться к тому, чтобы быть сдержанными. Это должен быть общественный ритуал нового посвящения в граждан Украины. Люди должны чувствовать гордость и печаль по погибшим, решительность защищать независимость и то, что этот процесс продолжается. Что наши соотечественники защищают независимость с оружием в руках, в то время как внутри страны активные граждане добиваются реформ, которые сделают наше государство сильным. Этот сценарий с девочкой, которая проходит через разные эпохи — слишком "лобовой". Он не касается сегодняшних событий. Власть не поняла, на каком месте строит эту декорацию, она не приглашала общество к обсуждению, не было конкурсов по концепции празднования, прозрачных тендеров по закупке оборудования для празднования. То, что произошло в центре города — это расплата за пренебрежение процедурами, за пренебрежение привлечением общественности к принятию важных решений.

12 июля на аллее Небесной Сотни были установлены инсталляции, которые воспроизводили советские реалии. Их расположили рядом с портретами погибших героев. Это произошло в рамках подготовки к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины. Эти действия вызвали бурю возмущения общественности. Выяснилось, что они не были согласованы ни с городскими властями, ни с руководством музея Революции Достоинства. Мэр Виталий Кличко приказал убрать инсталляции из центра столицы. "95 квартал" устраивать мы не позволим", — подчеркнул он.