"Невролог сказала, что вовремя обратились с сынишкой" - родители умоляют о помощи на лечение маленького Матвея

У 2-летнего Матвея Молодецкого из села Шарнополь Монастирищенского района Черкасской области обнаружили гипоксическое-ишемическое поражение головного мозга, ликворную дисцикуляцию, атактический синдром, отставание в развитии. Врачи говорят, у мальчика есть шанс на выздоровление. Для этого нужно четыре раза в год проходить соответствующее лечение в одной из столичных клиник. На один курс нужно 30 тыс.грн.

Автор: Ольга Молодецкая На лечение Матфея Молодецкого нужны средства

"Матвей родился на 35 неделе беременности. За день до этого ультразвуковое исследование показало, что очень плод маловат и слабое сердцебиение. На следующий день под вечер у меня отошли воды и мне сделали кесарево сечение. Врачи районной больницы не давали гарантии, что будет жить. Ребенка направили в Черкассы. Была остановка дыхания, две недели в реанимации и месяц еще в больнице. В три месяца нам сказали, что ребенок отстает в развитии. Назначали лечение, мы все выполняли, ездили везде, куда нам рекомендовали. Сыночек долго не держал голову. Теперь уже и, сидит и ходит, понимает, пытается сам что-то сказать. В Умани одна массажистка посоветовала обратиться в столичную частную клинику, где выхаживают таких детей. Мы сразу же поехали туда. Невролог сказала, что вовремя обратились с сынишкой. И у него есть шанс, чтобы стать таким, как все детки. Но для этого надо четыре раза в год ездить к ним на реабилитацию. Она включает общий и логопедический массаж, гипоксотерапию, микрополиризацию, занятия с коррекционным педагогом. Уже на месте лечение могут корректировать. 18 мая нас с сыночком ждут на первый курс лечения. Он стоит 30 тысяч гривен. И еще нужно почти 10 тысяч гривен на квартиру. Для нашей семьи - это очень большие деньги. Поэтому обращаемся к неравнодушным людям и просим у них помощи", - рассказалаGazeta.ua мать Ольга Молодецькая.

Автор: Ольга Молодецкая На лечение Матфея Молодецкого нужны средства

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка: 5168 7573 2453 0296 (Молодецькая Ольга Васильевна).