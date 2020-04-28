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вторник, 28 апреля 2020 16:50

"Невролог сказала, что вовремя обратились с сынишкой" - родители умоляют о помощи на лечение маленького Матвея

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У 2-летнего Матвея Молодецкого из села Шарнополь Монастирищенского района Черкасской области обнаружили гипоксическое-ишемическое поражение головного мозга, ликворную дисцикуляцию, атактический синдром, отставание в развитии. Врачи говорят, у мальчика есть шанс на выздоровление. Для этого нужно четыре раза в год проходить соответствующее лечение в одной из столичных клиник. На один курс нужно 30 тыс.грн.

Автор: Ольга Молодецкая
  На лечение Матфея Молодецкого нужны средства
На лечение Матфея Молодецкого нужны средства

"Матвей родился на 35 неделе беременности. За день до этого ультразвуковое исследование показало, что очень плод маловат и слабое сердцебиение. На следующий день под вечер у меня отошли воды и мне сделали кесарево сечение. Врачи районной больницы не давали гарантии, что будет жить. Ребенка направили в Черкассы. Была остановка дыхания, две недели в реанимации и месяц еще в больнице. В три месяца нам сказали, что ребенок отстает в развитии. Назначали лечение, мы все выполняли, ездили везде, куда нам рекомендовали. Сыночек долго не держал голову. Теперь уже и, сидит и ходит, понимает, пытается сам что-то сказать. В Умани одна массажистка посоветовала обратиться в столичную частную клинику, где выхаживают таких детей. Мы сразу же поехали туда. Невролог сказала, что вовремя обратились с сынишкой. И у него есть шанс, чтобы стать таким, как все детки. Но для этого надо четыре раза в год ездить к ним на реабилитацию. Она включает общий и логопедический массаж, гипоксотерапию, микрополиризацию, занятия с коррекционным педагогом. Уже на месте лечение могут корректировать. 18 мая нас с сыночком ждут на первый курс лечения. Он стоит 30 тысяч гривен. И еще нужно почти 10 тысяч гривен на квартиру. Для нашей семьи - это очень большие деньги. Поэтому обращаемся к неравнодушным людям и просим у них помощи", - рассказалаGazeta.ua мать Ольга Молодецькая.

Автор: Ольга Молодецкая
  На лечение Матфея Молодецкого нужны средства
На лечение Матфея Молодецкого нужны средства

Реквизиты для помощи:
Карта Приватбанка: 5168 7573 2453 0296 (Молодецькая Ольга Васильевна).

Автор: Любовь Карнарук
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