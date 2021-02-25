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четверг, 25 февраля 2021 07:27

Неслась в больницу и не успела: женщина родила за рулем авто

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Неслась в больницу и не успела: женщина родила за рулем авто
На Волыни женщина родила на трассе за рулем автомобиля. Фото: vl.npu.gov.ua

На Волыни 31-летняя женщина родила за рулем легковушки на трассе.

У нее начались схватки, мужа дома не было, так она села в авто и по ехала в больницу. Но не успела. Водителя, которая рожает, заметил прохожий и бросился за помощью к патрульным. Когда те прибыли на место, то малыш уже появился на свет, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

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Офицер полиции Андрей Коколюк сел за руль и отвез их в больницу во Владимир Волынский - в 14 км оттуда. Другой - Александр Демьяненко - сопровождал на служебном авто с проблесковыми маячками.

Мать и новорожденный сын - здоровы. У 31-летней женщины это уже четвертый ребенок.

В Днепре женщина родила ребенка в машине такси. Роды принимал муж. Все прошло успешно и их дочь появилась на свет.

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