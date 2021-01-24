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воскресенье, 24 января 2021 18:25

Неделя в фото: замерзшие макаки, ​​дефиле по взлетной полосе, инаугурация Байдена
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Уходящая неделя, была богатой на события в Украине и мире. Gazeta.ua предлагает интересные фото за последние 7 дней.

СОБЫТИЯ В УКРАИНЕ:

Спасатели работают возле дома престарелых, где 21 января вспыхнул пожар. В помещении на время возгорания были 33 человека. Из них 15 - погибли.

Автор: State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
 


21 января. На полигоне бытовых отходов в Харькове коммунальное предприятие "Комплекс по вывозу бытовых отходов" проводит утилизацию новогодних елок и сосен,которые люди оставили во дворах жилых домов.

Автор: Мариенко Андрей / УНИАН
 


Мужчина купается в ледяной воде на Крещение в Харькове 19 января. Считается, что в этот день вода приобретает целебные свойства.

Автор: Vyacheslav Madiyevskyy/ Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images
 


В Запорожье мужчины собрались на зимнюю рыбалку 20 января.

Автор: Dmytro Smolyenko/ Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images
 

В Киеве 21 января люди несут цветы к колоколу памяти во время памятной церемонии в Министерстве обороны Украины. В тот день была шестая годовщина, как украинские бойцы-киборги оставили Донецкий аэропорт. Неравнодушные пришли почтить память погибших в боях за аэродром.

Автор: Pavlo_Bagmut/ Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images
 


СОБЫТИЯ В МИРЕ:


Бывший вицепрезидент США Майк Пенс и его жена Карен и вицепрезидент США Камала Харрис и ее муж Даг Емгофф спускаются по лестнице после инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне, США, 20 января. Байден стал 46-м президентом Соединенных Штатов Америки.

Автор: REUTERS/Mike Segar
 


18 января две макаки Барбари сидят на дереве и прижимаются друг к другу в природоохранном парке,чтобы согреться в немецком Баден-Вюртемберге.

Автор: Felix K?stle/picture alliance via Getty Images
 


Фермер собирает редьку с заснеженного поля в индийской Сринагаре 20 января.

Автор: Waseem Andrabi/Hindustan Times via Getty Images
 


Спецтехника перемещает участки пограничной стены в хуторе Сасабе, американского штата Аризона 20 января. Работы начались после распоряжения новоизбранного президента США Джо Байдена, которым приостановил строительство стены вдоль границы между Штатами и Мексикой.

Автор: Micah Garen/Getty Images
 


Модели дефилируют по взлетно-посадочной полосе во время показа работ бельгийского дизайнера Тома Ван Дер Боргета на Mercedes-Benz Fashion Week Berlin 18 января.

Автор: Andreas Rentz/Getty Images for MBFW
 


Перед началом празднования китайского Нового года в городе Ханчжоу 21 января установили инсталляцию, которая символизирует праздничный ужин.

Автор: Lian Guoqing/VCG via Getty Images
 
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