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"Не верю, что в нем нет Путина" - Зисельс о российском проекте "Бабий Яр"

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&quot;Не верю, что в нем нет Путина&quot; - Зисельс о российском проекте &quot;Бабий Яр&quot;
Иосиф Зисельс: "Только гражданское общество вытащит нас из болота, которое делают чиновники". Фото: Тарас Подолян

В российский проект "Бабий Яр" вложили деньги близкие к Путину бизнесмены. Обращение к президенту Зеленскому о поддержке украинского проекта, подписанное Героями Украины, не услышали.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал украинский правозащитник и диссидент Иосиф Зисельс.

"В начале весны 2016 года со мной встретился Павел Фукс и заявил, что их проект будет больше и лучше, чем "Яд Вашем" в Израиле и Музей Холокоста в Вашингтоне, - говорит он. - Отметил, что он с Фридманом и Ханом (российские миллиардеры еврейского происхождения. - Gazeta.ua) готовы выделить 100 миллионов долларов. Пригласил меня принять участие. Я ответил, что имею два возражения. Первое - нельзя строить на территории захоронений. Второе - не верю, что в этом нет Путина. Второй год идет война, враг захватывает наши территории, убивает наших людей. И в это время Путин позволяет близким к нему бизнесменам вложить 100 миллионов долларов в культурный проект в стране, с которой воюет?".

Мэр Киева Виталий Кличко поддержал российский проект, чувствуя, что может стать первым мэром Киева, при котором возведут мемориал в Бабьем Яру, рассказывает диссидент.

"Фукс разговаривал с Кличко в августе 2015-го. А через несколько лет Кличко начали выставлять инициатором идеи. Когда Фукс разговаривал со мной, речь шла только о трех миллиардерах - Фуксе, Хане и Фридмане. Последний дружит с Сурковым (Владислав Сурков, помощник российского президента Владимира Путина в 2013-2020 годах, автор концепции "русского мира". - Gazeta.ua). Сторонники российского проекта пытаются сделать вид, что все их поддерживают, и только Зисельс против", - говорит он.

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Однако было обращение к президенту Зеленского с призывом поддержать украинский проект с сотнями подписей. Но президент уже год под влиянием руководителя своего Офиса Андрея Ермака упорно защищает российский проект.

"Не знаю, прочитал ли он вообще письмо, которое подписали 750 человек - Герои Украины, академики, диссиденты", - отмечает Зисельс.

В этом году в бюджете предусмотрено 60 млн грн на достройку музея жертв Бабьего Яра - часть украинского концепции, сообщает правозащитник.

"В августе не дали ни копейки. В мае 2020 года, когда мы написали обращение к Зеленскому, с нами проводили собеседования сотрудники Службы безопасности Украины. Хотели понять, что происходит. 25 мая того же года появилось письмо руководителя СБУ Ивана Баканова к правительству, где тот отметил, что российский проект несет угрозу имиджу Украины. Но Ермак это перечеркнул. Только гражданское общество вытащит нас из болота, которое делают чиновники", - заключает Зисельс.

Полное интервью с Иосифом Зисельсом читайте в журнале "Країна"

Ассоциация еврейских организаций и общин Украины подала иск в Окружной административный суд города Киева на деятельность Киевского городского совета и Киевской городской государственной администрации. Среди требований иска - не допустить проведения строительных работ на Лукьяновском еврейском кладбище и Кирилловском православном кладбище, расположенным в пределах территории Бабьего Яра в Киеве.

Ранее благотворительная организация "Международный мемориальный благотворительный фонд "Бабий Яр" подала иск в Окружной админсуд Киева с требованием запретить строительство синагоги в Бабьем Яру. Строительство ведет частный проект "Мемориал Холокоста "Бабий Яр".

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