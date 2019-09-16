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понедельник, 16 сентября 2019 17:54

"Не бояться расправы и нападения": посольство США сделало заявление в память Гонгадзе

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&quot;Не бояться расправы и нападения&quot;: посольство США сделало заявление в память Гонгадзе
"Независимые журналисты играют важную роль в демократиях". ФОТО: Укринформ

Посольство США в Киеве сделало заявление в Twitter к годовщине исчезновения украинского журналиста Георгия Гонгадзе. Он исчез 16 сентября 2000-го.

"Сегодня наши мысли несутся к семье и коллегам Георгия Гонгадзе, который трагически исчез и был убит из-за своего смелого стремления к правде.

Независимые журналисты играют важную роль в демократиях и должны иметь возможность работать свободно, не боясь расправы и нападения", - говорится в сообщении посольства.

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В 100 км от Киева 2 ноября 2000-го недалеко от города Тараща нашли обезглавленное тело журналиста Георгия Гонгадзе. Его считали пропавшим еще с середины сентября. Голову Гонгадзе нашли через 9 лет после начала следствия. Журналиста Георгия Гонгадзе похоронили почти через 16 лет после его смерти.

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Дата
16
сентября

"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе

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