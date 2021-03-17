Назвали самый холодный за последние 7 лет месяц на планете

Глобальная температура поверхности суши и океана с начала 2021 года была на 0,72°C выше среднего значения. Фото: pixabay.com

Февраль 2021-го стал самым холодным месяцем на планете за последние 7 лет. При этом зимний сезон в целом вошел в десятку самых теплых за всю историю наблюдений.

Северное полушарие пережило 8-ю самую теплую зиму за 142 года, сообщили ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Средняя глобальная температура поверхности суши и океана в феврале была на 0,65°C выше средней, что делает его 16-м самым теплым февралем в мире. Но все еще самым холодным с 2014 года. Всего за историю наблюдений это был 14-й самый теплый февраль в Северном полушарии и 19-й в Южном.

Глобальная температура поверхности суши и океана с начала 2021 года была на 0,72°C выше среднего значения, что по состоянию на январь-февраль делает его 11-м самым теплым годом. При этом количество осадков в течение февраля отличалось в разных частях света. Так, ледовый покров в Арктике в прошлом месяце стал 7-м по величине ледяным покровом в истории.

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С 24 по 26 января в Киеве зафиксировали 9 температурных рекордов. Среднемесячная температура воздуха в столице достигла -2,5°C - показатель превысил обновленную климатическую норму на 0,7°C.