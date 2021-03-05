Неутешительные прогнозы - что ждать от погоды 2021 года

Государство должно продумать водные программы. Фото: pixabay.com

2021 года будет еще жарче, чем 2020-го. Это может привести к проблемам с урожайностью.

В связи с жарой прогнозируют пересыхание рек, говорят экологи, сообщили в пресс-службе Национальной экологической рады Украины.

"Ожидается, что 2021 год будет значительно теплее предыдущего, который побил рекорды по количеству дней в году с температурой выше 30 градусов. Потепление стремительно происходит в северных регионах Украины. При этом степь атакует засуха", - отметили эксперты.

Засухи и суховеи участятся на 15-30% в Николаевской, Херсонской, Одесской областях, в центральных регионах - град и сильные ветры, в западных - обильные дожди, которые повлекут наводнения.

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"От неестественно жаркого климата в первую очередь будут страдать малые водотоки. Они будут мелеть, пересыхать. За последние 20 лет с карты Украины исчезло более 10 тысяч малых рек", - рассказали экологи.

По их словам, Украина должна продумать водные программы, которые смогут уберечь от катастрофы большинство водоемов.

Киев занял 5-е место в рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха. Индекс загрязнения составил 171 при норме 50.