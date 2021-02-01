В Киеве январь установил 9 температурных рекордов

В Киеве зафиксировали 9 январских температурных рекордов. Фото: pixabay.com

С 24 по 26 января в Киеве зафиксировали 9 температурных рекордов. Среднемесячная температура воздуха в столице достигла -2,5°C - показатель превысил обновленную климатическую норму на 0,7°C.

Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

"Холоднее в Киеве было 20 января, когда минимальная температура опустилась под утро до 20,2 градуса мороза. Наиболее тепло было 24 января, когда максимальная температура поднялась до 8,6 градуса тепла", - говорится в сообщении.

За месяц выпало 63 мм осадков, что составило почти 2 месячные климатические нормы. После мощных морозов в середине января в Киев пришло потепление.

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Погода в Украине 2 февраля будет пестрая. Циклон, который сегодня сыплет снегом и льет дождями, завтра временно сменится антициклоном. На севере температура воздуха ночью составит -7...15°С, днем -3...7°С.