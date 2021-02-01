Пестрая температурная картина: чем удивит прогноз

В середине недели в большинстве областей Украины потеплеет, а ближе к выходным усилятся морозы. Фото: pixabay.com

Погода в Украине 2 февраля будет невероятно пестрой. Циклон, который сегодня сыплет снегом и льет дождями, завтра временно сменится антициклоном.

На севере температура воздуха ночью составит -7...15°С, днем -3...7°С, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

На востоке будет теплее всего: ночью +1...4°С, днем +5...7°С, но на Харьковщине прохладнее, в течение дня +2...4°С. В центре страны ночью морозно, -3...7°С, а днем оттепель. А в Днепре с районами около нуля ночью, днем до +5°С. На Запорожье и на Херсонщине ночью +2...4°С, днем +4...9°С, в Одесской и Николаевской области ночью -1...3°С, днем +2...4°С. В Крыму днем вероятно до +10...13°С. Ночью -3. ..6°С на Западе, на Волыни и Ровенщине до -10...14°С, днем от -2...+2°С, на Закарпатье до +5°С.

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Существенные осадки в большинстве областей Украины завтра маловероятны, лишь циклоническое влияние почувствует южная и восточная части, там будут преобладать дожди. Одесская и Николаевская области наконец отдохнут от осадков.

В Киеве во вторник будет преимущественно сухо, но морозно, ночью -8...10°С, на окраинах до -12°С, днем -3...5°С. На дорогах гололедица.

В середине недели в большинстве областей Украины потеплеет, а ближе к выходным усилятся морозы.

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В Украине на 1 февраля объявлено штормовое предупреждение, ожидается сильный снег и гололедица. В Киеве также значительный снег, на дорогах гололедица.