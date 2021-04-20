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вторник, 20 апреля 2021 10:33

Настоятель Киево-Печерской Лавры громко отпраздновал юбилей во время карантина
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Митрополит Русской православной церкви в Украине (УПЦ МП), настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь) 19 апреля отпраздновал 60-летие с нарушением карантина.

Возле его резиденции на Подоле в Киеве заметили ряд припаркованных элитных автомобилей, сообщает ТСН. Гости были без масок, обнимались и целовались. Поздравить настоятеля в понедельник утром приезжали более 100 человек.

Одним из первых поздравлять митрополита Московского патриархата в бронированном авто Mercedes-Benz G-Class со спецсигналами приехал Александр Лукашик – временный поверенный в делах РФ в Украине.

Фото: Скриншот

Заметили также бывших и действующих политиков, в частности экс-премьера Валерия Пустовойтенко и экс-нардепа от "Народного фронта" Татьяну Донец. Последняя привезла митрополиту набор брендовой посуды в деревянном ящике.

Митрополит УПЦ МП и сам себе сделал подарок – обустроил на территории резиденции курятник, где кроме породистых кур и уток за вольером содержат редких фазанов и экзотических павлинов.

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Несмотря на локдаун в столице, Тищенко устроил шумную вечеринку в честь дня рождения жены. Мероприятие проходило в ресторане отеля Fairmont. Гостей развлекала певица Катя Корецкая, все были без масок.

Полиция начала производство по факту нарушения карантина, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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