Нашли бутылку коньяка, которой 100 лет: ее стоимость поражает

Цена бутылки коньяка превышает тысячи долларов. Фото: Facebook

В Одессе нашли 100-летнюю бутылку с коньяком.

Сейчас ее стоимость превышает тысячи долларов. Об этом сообщает директор Музея истории Одессы имени Шустова Сергей Викторович в Facebook.

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Находку обнаружили рабочие у коньячного завода "Шустов". Бутылка с алкогольным напитком сохранилась в отличном состоянии.

"Этот коньяк выпускал завод Шустов с 1899 по 1906 год! Коньяка более 100 лет!", - написал Викторович.

Сейчас такая бутылка будет стоить от $12 тыс до $40 тыс.

С Международной космической станции на Землю экипаж направил 12 бутылок французского бордо. Также отправили несколько сотен гроздей винограда, которые год назад оказались на МКС для исследования.