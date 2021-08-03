Населенные пункты шести областей пострадали из-за непогоды

Из-за непогоды населенные пункты шести областей Украины остались без электроснабжения.

3 августа в результате дождей с грозами и порывами ветра сработали системы автоматической защиты ЛЭП, выключив электричество в 129 населенных пунктах, сообщили в ДСНС.

Больше всего пострадала Сумская область, там обесточены 60 населенных пунктов. Далее следует Черкасская - 25, Одесская - 18, Черниговская - 14, Днепропетровская и Киевская - по шесть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Черновцах непогода: повалены деревья, затоплены улицы

Бригады облэнерго устраняют проблемы.

Во Львове во время непогоды погибли влюбленные - 18 и 20 лет. На пару во время свидания в Стрыйском парке упали дерево и фонарь. Шансов выжить не было.

Влюбленные сидели на скамейке, когда поднялся сильный ветер. Среди обломков лавки на месте трагедии остался последний букет девушки.