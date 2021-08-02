Последнее свидание: подробности гибели влюбленных во время урагана

Фото: varta1.com.ua

Во Львове во время непогоды погибли влюбленные - 18 и 20 лет. На пару во время свидания в Стрыйском парке упали дерево и фонарь. Шансов выжить не было.

Влюбленные сидели на скамейке, когда поднялся сильный ветер. Среди обломков лавки на месте трагедии остался последний букет девушки, сообщает Варта1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ураган под Киевом убил двух человек

"Предварительно известно, что на людей упали две огромные ветви, что обвалились во время урагана. Одна ветвь упала с 10 метров, другая примерно с 14 метров в сторону скамейки, задев осветительную опору, которая в свою очередь также сломалась и упала на молодых людей. Парень и девушка погибли сразу. Шанса выжить после падения дерева и фонаря у них не было. Помощь уже оказывать некому было", - говорится в сообщении.

Погибший был студентом Львовской военной академии, перешел на второй курс.

Трагедия произошла в воскресенье, 1 августа, около 23 часов. Погибшие сидели в парке Стрыйском со стороны ул. Власа Самчука.