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пятница, 30 июля 2021 00:05

В Черновцах непогода: повалены деревья, затоплены улицы

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В Черновцах непогода: повалены деревья, затоплены улицы
В Черновцах бурлил ливень. Фото: Украинская правда

Ливень, который бушует в Черновцах второй день, наделал в городе беды - поваленные деревья, оборванные электропровода, затопленые улицы.

В Черновцах зафиксировали значительное количество случаев, когда стихия оборвала провода электролиний, сообщил руководитель коммунального предприятия "Горсвет" Андрей Шалеев в Facebook.

Из-за этого ряд улиц остались без света.

Дороги на улицах превратились в озера, общественный транспорт работал с перебоями.

Из-за непогоды затопило здание городского автовокзала, а самолет Киев-Черновцы был вынужден наматывать круги в небе и приземлился с опозданием.

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Сильные грозы спровоцировали наводнения. Проливные дожди затопили улицы и первые этажи зданий. В городе парализовало движение транспорта. Вода достигала первых этажей домов. Ливень повредила бытовую технику, затопила магазины и пекарни, оборудованные в полуподвальных помещениях.

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