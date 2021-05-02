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понедельник, 03 мая 2021 06:31

Народные приметы 3 мая - сегодня узнаем, каким будет урожай

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Народные приметы 3 мая - сегодня узнаем, каким будет урожай
Первый понедельник после Пасхи называют Поливальным. Фото: tsn.ua

Сегодня, в первый день после Пасхи, начинается Светлая неделя. Каждому дню в нем отводится свое значение. Обряды пасхальной недели имеют древнее славянское происхождение.

Понедельник - Поливальный, или Обливанльный. В этот день принято поливать водой себя и других, считается, что таким образом очищается тело и душа, и облитый человек будет здоровым весь следующий год. Это обряд весеннего очищения. В некоторых странах в современной традиции вместо воды используют духи. Обливают, в основном, женщин. Они взамен дарят обливальщику писанку.

Светлый понедельник в казацкие времена называли еще Днем Богородицы, когда принято раздавать милостыню нуждающимся и делать добрые дела.

Вторник - Купалища. В этот день принято обливать холодной водой того, кто долго спит и проспал утреннюю молитву.

Среда - Хороводница, когда организовывали молодежные гуляния, водили хороводы, весело проводили время с друзями в продолжение празднования Пасхи. Этот день еще называют Громовая среда. По поверью, если выйти на огород и начать что-то сажать, то град уничтожит весь урожай.

Четверг - Навский. Во многих регионах в этот день несут на кладбище красные яйца и вспоминают усопших, наводят порядок на могилах предков. Народные гуляния продолжаются.

Пятница - Прощеная. В этот день тесть и теща приглашали в гости родителей зятя. Женщины и девушки должны были до рассвета умыться в этот день холодной водой - считается, что этот обряд наделяет красотой и молодостью.

Суббота - Окликальна. Родители приходили в гости к молодоженам. Народные гуляния в этот день продолжались, проводили веселый обряд "проводы русалок".

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Ежегодно 3 мая проводят Окликание предков. В этот день в народе почитают Федора Неводника. Считается, что души умерших родственников скучают по земной жизни, поэтому стремятся посетить наш мир. По народному обычаю, старшая женщина в роду рано утром посещает кладбище, где громко плачет по умершим и приглашает их в гости. Также было принято выходить во двор и громко звать умерших по имени.

Накрывали трапезу, когда вся семья собиралась за столом, а одно место оставляли пустым - считалось, там сидит дух старейшего предка. Нельзя во время обеда ставить ноги на перекладину под стол - там, считается, сидят другие души, которые прибыли на трапезу. На столы ставили горячие блюда, которые обильно парят - ведь именно паром, по поверьям, питаются души умерших.

Вечером нужно было помочь душам предков найти дорогу в их мир. Для этого выходили во двор и несколько минут стояли в тишине.

В этом году святых, чьи именины приходятся на Светлый неделю, так же как и умерших, не поминают. Это сделают на следующей неделе - на Радуницу.

Есть народные приметы, связанные с погодой. Например, если Светлого понедельника идет дождь, то все лето будет дождливым. Если сегодня льет дождь, то летом будет мало меда.

Если 3 мая гремит первый в этом году гром, летом и осенью будет богатый урожай. В народе говорили: на Федора весна дружная - земля готова к посеву. Сегодня нельзя ловить рыбу и охотиться, это считается грехом.

Рожденные 3 мая находятся под покровительством своих предков.

В Светлый понедельник проведыают крестных и крестников. Принято ходить в гости с подарками. Обязательными атрибутами праздничного стола будут пасха и яйца. Традиционно дарят писанки и обмениваются крашенками.

Сегодня, как и всю следующую неделю, вместо традиционного приветствия произносят "Христос воскрес!", а в ответ говорят "Воистину воскрес!".

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Дата
03
мая

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