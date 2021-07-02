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суббота, 03 июля 2021 06:31

Народные приметы 3 июля - какой поступок катастрофически испортит жизнь

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Народные приметы 3 июля - какой поступок катастрофически испортит жизнь
Сьогодні павуки передбачають погоду. Фото: pixabay.com

3 июля по народному календарю отмечают Мефодия Перепелятника в честь мученика Мефодия Патарского. Перепелятником его прозвали, потому что в этот день принято охотиться на перепелов.

На полях созревали хлеба и на них слетались перепелов. Добыть птицу было очень просто. С вечера охотники залегали в поле и, затаившись, лежали в утренней заре, потом начинали наигрывать на специальных дудочках. Перепелки летели на звуки охотничьих рожков и попадали в специальные ловушки.

Также 3 июля придерживаются определенных запретов. Нельзя ссориться с близкими. Напротив, этот день благоприятен для примирения. Не советуют выбрасывать остатки со стола. Лучше отдавать нуждающимся. Категорически запрещается выносить сор из избы и хлам. Иначе ближайшее время проведете в бедности.

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Народные приметы на 3 июля:

Если 3 июля идет дождь, то такая погода продлится еще 40 дней.

Пауки плетут паутину - погода наладится.

Если паук новую паутину не плету, а старую уничтожает, то вскоре начнется настоящая непогода с ураганами.

Муравьи прячутся - к сильным ветрам.

Перепела кричат ​​- к дождю.

Чем ближе к человеческому жилью летят перепела, тем суровее будет зима.

Лебеди кричат ​​вечером - к ненастью.

Где в этот день стучит сова, там может произойти пожар.

3 июля богат на именинников. День Ангела отмечают владельцы имен Инна, Иван, Андрей, Глеб, Лазарь, Лука, Наум, Дмитрий.

В этот день, священники советуют именинникам обязательно сходить в церковь, вспомнить своего небесного покровителя, помолиться ему. Gazeta.ua напоминает не забыть поздравить причастных к празднику родных и друзей. Для этого предлагаем интересные приветствия на выбор.

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Дата
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