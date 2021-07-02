Церковный праздник 3 июля - что сегодня отмечаем

3 июля чествуют 4 православных святых. Фото: pixabay.com

3 июля православные христиане чтят память святого Мефодия, епископа Патарского, а также христианских святых Инны, Пинны и Риммы.

Gazeta.ua предлагает подробнее узнать об этих святых и их отличия в вере.

Священномученик Мефодий, епископ Патарский жил в Малой Азии в 312 году. Отличался настоящим монашеским смирением. Но вместе с тем твердо отстаивал православие и боролся с ересями. Написал много работ, среди них произведения в защиту христианства против язычества, изложение православных догматов против ереси Оригена, нравственные поучения, толкования Священного Писания.

За свою преданность Христу язычники отрубили Мефодию голову.

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Святые Римма, Инна и Пенна были учениками апостола Андрея Первозванного. Проповедовали христианство Скифии. За это их схватил местный правитель и заставлял принести жертву языческим богам. Но они отказались. Тогда была лютая зима. На реках стоял толстый лед. Князь приказал поставить в него большие бревна, как целые деревья, и привязать к ним святых. Они постепенно тонули и замерзли насмерть.

Местные христиане похоронили останки мучеников. В дальнейшем их имена через окончания "а" ошибочно стали считать женскими и брали с святцов для девочек.

3 июля богат на именинников. День Ангела отмечают владельцы имен Инна, Иван, Андрей, Глеб, Лазарь, Лука, Наум, Дмитрий. В этот день, священники советуют именинникам обязательно сходить в церковь, вспомнить своего небесного покровителя, помолиться ему. Gazeta.ua напоминает не забыть поздравить причастных к празднику родных и друзей. Для этого предлагаем интересные приветствия на выбор.