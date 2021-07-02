День Ангела 3 июля - как поздравить именинников

3 июля богат на именинников. День Ангела отмечают владельцы имен Инна, Иван, Андрей, Глеб, Лазарь, Лука, Наум, Дмитрий.

В этот день, священники советуют именинникам обязательно сходить в церковь, вспомнить своего небесного покровителя, помолиться ему. Gazeta.ua напоминает не забыть поздравить причастных к празднику родных и друзей. Для этого предлагаем интересные приветствия на выбор.

Поздравления в прозе

Радости и света, любви и тепла желаю тебе в день твоих именин! Иди по жизни с чистым сердцем, никогда не грусти, открывай новые горизонты жизни! И пусть твой ангел хранитель никогда не отступает от тебя. С праздником!

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Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть жизнь дарит побольше ярких моментов и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю, чтобы твой ангел не покидал тебя, чтобы в твоем доме всегда царило счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.

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Поздравляю с Днем Ангела. Пусть Ваш ангел сопровождает Вас всегда, охраняет от всего злого и поощряет на добрые дела.

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***

Сегодня твой День Ангела - внимательного небесного покровителя. Его нельзя увидеть, но можно понять из тех жизненных изменений, которые, как нам кажется, произошли совершенно случайно. Воля случае всегда в руках ангела и я тебе желаю искренне верить в его силу и твердо, уверенно идти по жизни, помня о его опеку.

Поздравления в стихах

В День Ангела желаю

Душевной красоты,

Терпенья, понимания,

Исполненной мечты,

Любви родных и близких,

И с ангелом своим

Дружить всем сердцем чистым,

И верить в чудо с ним!

***

Пусть Ангел жизнь твою хранит,

Беда пускай тебя не знает,

Пусть горе от тебя бежит,

Пусть друзья не забывают,

Пусть радость,счастье и успех,

Удача, нежность, добрый смех,

Как лучезарная звезда,

Тебе сопутствует всегда!

***

Как-то раз спустился ангел

И тебя поцеловал,

"Я тебе желаю счастья", —

В день крещения он сказал.

Ты свой крестик православный

Раз надевший, не снимай,

Имя, данное навеки,

Береги и почитай!

***

Ангел небесный хранит нас на свете.

Ангел-хранитель у каждого свой.

Он за тебя в этой жизни в ответе,

Он охраняет и жизнь, и покой.

Может, ему не всегда удается

Беды людские рукой отвести.

Знай, что сегодня твой праздник начнется,

Значит, сегодня должно повезти.

Открытки

Фото: bpro1.top

3 июля православные христиане чтят память святого Мефодия, епископа Патарского, а также христианских святых Инны, Пинны и Риммы. Священномученик Мефодий, епископ Патарский жил в Малой Азии в 312 году. Отличался настоящим монашеским смирением. Но вместе с тем твердо отстаивал православие и боролся с ересями. Святые Римма, Инна и Пенна были учениками апостола Андрея Первозванного. Проповедовали христианство Скифии.