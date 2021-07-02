День Ангела 3 июля - как поздравить именинников

3 июля богат на именинников. День Ангела отмечают владельцы имен Инна, Иван, Андрей, Глеб, Лазарь, Лука, Наум, Дмитрий.
В этот день, священники советуют именинникам обязательно сходить в церковь, вспомнить своего небесного покровителя, помолиться ему. Gazeta.ua напоминает не забыть поздравить причастных к празднику родных и друзей. Для этого предлагаем интересные приветствия на выбор.
Поздравления в прозе
Радости и света, любви и тепла желаю тебе в день твоих именин! Иди по жизни с чистым сердцем, никогда не грусти, открывай новые горизонты жизни! И пусть твой ангел хранитель никогда не отступает от тебя. С праздником!
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Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть жизнь дарит побольше ярких моментов и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю, чтобы твой ангел не покидал тебя, чтобы в твоем доме всегда царило счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.
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Поздравляю с Днем Ангела. Пусть Ваш ангел сопровождает Вас всегда, охраняет от всего злого и поощряет на добрые дела.
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Сегодня твой День Ангела - внимательного небесного покровителя. Его нельзя увидеть, но можно понять из тех жизненных изменений, которые, как нам кажется, произошли совершенно случайно. Воля случае всегда в руках ангела и я тебе желаю искренне верить в его силу и твердо, уверенно идти по жизни, помня о его опеку.
Поздравления в стихах
В День Ангела желаю
Душевной красоты,
Терпенья, понимания,
Исполненной мечты,
Любви родных и близких,
И с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым,
И верить в чудо с ним!
***
Пусть Ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Пусть друзья не забывают,
Пусть радость,счастье и успех,
Удача, нежность, добрый смех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствует всегда!
***
Как-то раз спустился ангел
И тебя поцеловал,
"Я тебе желаю счастья", —
В день крещения он сказал.
Ты свой крестик православный
Раз надевший, не снимай,
Имя, данное навеки,
Береги и почитай!
***
Ангел небесный хранит нас на свете.
Ангел-хранитель у каждого свой.
Он за тебя в этой жизни в ответе,
Он охраняет и жизнь, и покой.
Может, ему не всегда удается
Беды людские рукой отвести.
Знай, что сегодня твой праздник начнется,
Значит, сегодня должно повезти.
Открытки
3 июля православные христиане чтят память святого Мефодия, епископа Патарского, а также христианских святых Инны, Пинны и Риммы.
Священномученик Мефодий, епископ Патарский жил в Малой Азии в 312 году. Отличался настоящим монашеским смирением. Но вместе с тем твердо отстаивал православие и боролся с ересями.
Святые Римма, Инна и Пенна были учениками апостола Андрея Первозванного. Проповедовали христианство Скифии.
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