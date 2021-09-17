Народные приметы 19 сентября - сегодня специально ссорятся

Сегодня устраивают застолья. Фото: pixabay.com

Сегодня украинцы отмечают Михайлово чудо. Праздник посвящен архангелу Михаилу, которого особенно уважают. Считают покровитилем воинов и защитником людей.

В народе в этот день желали отказаться от тяжелой работы. Зато устраивали пышные застолья и братчины. Существовал обычай намеренно поссориться из-за пустяка, а потом за столом помириться и побрататься, чтобы не ругаться весь год.

Также сегодня ходили в церковь ставили свечу и просили в архангела здоровья.

Народные приметы 19 сентября

Если утром в праздник на деревьях есть иней - ждите много снега зимой.

Если листья из осины падает "лицом вверх" - зима будет холодной, а если наоборот - теплой.

Тепло на Михайлов день - осень будет долгой.

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После праздника можно ожидать первые заморозки.

Если на Михайлово чудо листьев на верхушке березы имеет зеленый цвет, то это к ранней зиме.

А если облака вечером имеют синий цвет - это к изменениям в погоде.

Михайлово чудо - это одно из крупнейших праздников в церковном календаре. Его ежегодно отмечают 19 сентября. Посвященное архенгелу Михаилу. В Библии его называют архистратигом и почитают как верховного командующего Божьего войска. Также Михаила считают патроном воинов и защитником умерших, поскольку, согласно преданию, именно он перенес на небеса души Богородицы и пророка Авраама.