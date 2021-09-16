Сегодня отмечают Михайлово чудо - христиане просят исцеления

19 сентября православные верующие отмечают Михайлово чудо. Фото: ranok.ictv.ua

Сегодня православные верующие отмечают Михайлово чудо. Это одно из крупнейших праздников в церковном календаре. Его ежегодно отмечают 19 сентября. Посвященное архенгелу Михаилу.

В Библии его называют архистратигом и почитают как верховного командующего Божьего войска. Также Михаила считают патроном воинов и защитником умерших, поскольку, согласно преданию, именно он перенес на небеса души Богородицы и пророка Авраама.

19 сентября, в IV в, жителю Иераполь во сне явился архангел Михаил. Он сказал, что если немая дочь этого человека выпьет воды из источника неподалеку - она ​​сможет говорить. Так и произошло, и после удивительного исцеления вся семья крестилась, новость распространилась по христианскому миру.

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После к Михаилу стали обращаться с молитвами об исцелении от тяжелых болезней. Его именем очень часто называют разные источники, что обладают целебными свойствами.

Сегодня, 19 сентября, День ангела отмечают владельцы восьми мужских имен: Андрей, Архип, Давид, Денис, Иван, Кирилл, Макар, Михаил. Gazeta.ua предлагает не игнорировать событие и поздравить причастных к празднику. Для этого можно выбрать яркие открытки и душевные поздравления.