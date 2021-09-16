Сегодня праздник у владельцев 8 мужских имен: оригинальные поздравления

Сегодня, 19 сентября, День ангела отмечают владельцы восьми мужских имен: Андрей, Архип, Давид, Денис, Иван, Кирилл, Макар, Михаил.
Gazeta.ua предлагает не игнорировать событие и поздравить причастных к празднику. Для этого можно выбрать яркие открытки и душевные поздравления.
Поздравления в прозе
Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник будет всегда с тобой рядом - и в минуты радости, и в минуты грусти, и в любви, и разлуке. Словом, каждую секунду! Когда ты упадешь, он - поднимет, когда ты заплачешь - утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.
***
Пусть твой невидимый защитник хранит тебя от разных бед и напастей, направляет на верный путь, не дает тебе грустить и отгоняет мрачные мысли. Чаще улыбайся, ведь тогда твой ангел светится от счастья, а этот свет отражается у тебя в глазах.
***
Твой небесный опекун подарил тебе множество качеств: доброта, уважение к другим, искренность и честность. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордится тем именем, что подарили тебе родители.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 17 сентября день ангела у владельцев популярных имен
Поздравления в стихах
В День ангела желаю
Душевной красоты,
Терпенья, понимания,
Исполненной мечты,
Любви родных и близких,
И с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым,
И верить в чудо с ним!
***
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Пусть друзья не забывают,
Пусть радость,счастье и успех,
Удача, нежность, добрый смех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствует всегда!
***
Как-то раз спустился ангел
И тебя поцеловал,
"Я тебе желаю счастья", -
В день крещения он сказал.
Ты свой крестик православный
Раз надевший, не снимай,
Имя, данное навеки,
Береги и почитай!
19 сентября в православной церкви почитают память архангела Михаила. В Библии его называют архистратигом и уважают как голову всего ангельского воинства, которое выступает против зла. Также Михаила называют защитником умерших, поскольку, согласно преданию, именно он перенес на небеса души Богородицы и пророка Авраама.
Комментарии