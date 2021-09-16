Сегодня праздник у владельцев 8 мужских имен: оригинальные поздравления

Сегодня, 19 сентября, День ангела отмечают владельцы восьми мужских имен: Андрей, Архип, Давид, Денис, Иван, Кирилл, Макар, Михаил.

Gazeta.ua предлагает не игнорировать событие и поздравить причастных к празднику. Для этого можно выбрать яркие открытки и душевные поздравления.

Поздравления в прозе

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник будет всегда с тобой рядом - и в минуты радости, и в минуты грусти, и в любви, и разлуке. Словом, каждую секунду! Когда ты упадешь, он - поднимет, когда ты заплачешь - утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.

***

Пусть твой невидимый защитник хранит тебя от разных бед и напастей, направляет на верный путь, не дает тебе грустить и отгоняет мрачные мысли. Чаще улыбайся, ведь тогда твой ангел светится от счастья, а этот свет отражается у тебя в глазах.

***

Твой небесный опекун подарил тебе множество качеств: доброта, уважение к другим, искренность и честность. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордится тем именем, что подарили тебе родители.

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Поздравления в стихах

В День ангела желаю

Душевной красоты,

Терпенья, понимания,

Исполненной мечты,

Любви родных и близких,

И с ангелом своим

Дружить всем сердцем чистым,

И верить в чудо с ним!

***

Пусть ангел жизнь твою хранит,

Беда пускай тебя не знает,

Пусть горе от тебя бежит,

Пусть друзья не забывают,

Пусть радость,счастье и успех,

Удача, нежность, добрый смех,

Как лучезарная звезда,

Тебе сопутствует всегда!

***

Как-то раз спустился ангел

И тебя поцеловал,

"Я тебе желаю счастья", -

В день крещения он сказал.

Ты свой крестик православный

Раз надевший, не снимай,

Имя, данное навеки,

Береги и почитай!

Фото: maximum.fm

19 сентября в православной церкви почитают память архангела Михаила. В Библии его называют архистратигом и уважают как голову всего ангельского воинства, которое выступает против зла. Также Михаила называют защитником умерших, поскольку, согласно преданию, именно он перенес на небеса души Богородицы и пророка Авраама.