Народные приметы 15 мая - какая птица сегодня принесет счастье на год

15 мая иногда называют "соловьиным днем". Фото: unsplash.com

5 мая в народе отмечают праздник Бориса и Глеба. В народе их иногда называют Сеятелями.

Для этого дня есть мнемоническое правило, связанное с полевыми работами. В народе говорили: "На Бориса и Глеба успей посеять хлеба", или "Борис и Глеб сеют хлеб".

Также с этого дня начинают сажать огурцы и тыквы. Чтобы они родили большими, на грядке зарывали пестик от ступки.

А еще святого Бориса в народе называли барышником, а 15 мая "барыш-день" что созвучно имени святого Борис - барыш. Торговцы отмечали этот праздник в надежде получить прибыль - барыш.

На день Бориса и Глеба проводили ярмарки и народные гулянья. По поверью, если купец в этот день успешно продаст свой товар, то весь год у него деньги будут водиться.

Считается также, что этот день благоприятен для искреннего разговора с человеком, с которым вы давно не находите общий язык.

Что нельзя делать

Не рекомендуется сегодня держать кошелек пустым.

Если 15 мая перебирать свои накопления, в ближайшее время могут появиться большие незапланированные расходы.

Нельзя сегодня раздавать свои вещи.

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Народные приметы

Большинство примет погоды этого дня связаны с наблюдением за птицами, а сам день иногда называли "соловьиным".

Считалось, что 15 мая соловьи начинают свои песни, и тот, кто услышит утром соловья раньше, чем кукушку, целый год будет счастливым.

Верили, что громкое пение соловья этого дня провожает весну и предвещает наступление лета.

Наблюдали за кукушкой. Если она сидела ближе к верхушке дерева, то яровые посевы будут высокими. Если же она сидит ближе к земле, то яровые посевы будут низкими, и на богатый урожай можно не рассчитывать

Если зацвела черемуха и соловьи запели, то можно ожидать похолодание двухнедельного.

Соловей в хорошую погоду может петь всю ночь, а вот перед грозой и дождем он всегда молчит.

Ясный закат солнца в день Бориса и Глеба - лето будет тоже ясным и без осадков. Теплый день15 мая - будет небогатый урожай хлеба.

15 мая церковь почитает перенесение мощей благоверных князей страстотерпцев Бориса i Глеба, в крещении Романа i Давида. Борис и Глеб из Династии Рюриковичей были сыновьями князя Владимира Святославовича, младшими братьями Ярослава Мудрого. Погибшие от рук наемных убийц, посланных их старшим братом Святополком, Борис и Глеб стали первыми канонизированными русской церковью святыми в 1071 году.