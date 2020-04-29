Нардеп Фельдман заявил об угрозах

Народный депутат Украины Александр Фельдман заявил об очередных угрозах в свой адрес и адрес предпринимателей и сотрудников ТЦ "Барабашово".

Об этом он написал пост в Facebook, сообщает "Главком".

"Все мы помним истерики мэра Кернеса в адрес предпринимателей и сотрудников АВЭКа, в мой адрес. Сейчас мы переживаем свежую порцию истеричных припадков оппонентов администрации ТЦ "Барабашово". Уже традиционно - "нападения" случаются после очередного громкого поражения в суде. Сопровождают их пожары. А позавчера представители местной харьковской власти решили "продолжить" и пошли дальше: председатель наблюдательного совета АВЭКа Виктора Николаевича Ларченко вежливо "пригласили" в автомобиль и увезли на "аудиенцию". Пытались передавать мне приветы, но по факту ничего не передали. Впрочем, как всегда бывает у наперсточников: шарик в одном месте. К слову, у тех, кто не практикует, с годами может пропасть квалификация, и тогда он оказывается совсем не там, где вы подумали... что мы сейчас собственно и наблюдаем", - написал Фельдман.

Народный депутат отметил, что угрозы ему, членам семьи, активистам, сотрудникам АВЭКа и их близким продолжаются уже не первый день и даже не первый месяц.

"Мы обращались с заявлениями в полицию, прокуратуру и СБУ, открыты какие-то дела и производства. Однако воз и ныне там", - пишет народный депутат.

Также политик пожелал предпринимателям сил. "Рынок выстоял во время 90-х, выстоит и сейчас. Мы строили его сами, на болотах. Ни у кого ничего не забирали. Пережили географию непрошеных гостей от и до. Переживем и это. Правда на нашей стороне, мы выстоим", - подчеркнул Фельдман.

К посту политик приложил скрины сообщений с угрозами.