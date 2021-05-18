Нам не хватает времени. Каждое поколение украинцев воюет и борется за выживание. Самое интересное в журнале "Країна"

"Идет война за независимость. Ее нужно выиграть, сохранить государство, жизни людей, сломать коррупцию на бытовом и политическом уровнях. Смысл нашего бытия в том, чтобы построить государство, где люди будут жить достойно, - говорит журналу "Країна" политический аналитик Петр БУРКОВСКИЙ.

- Нам не хватает времени. Разницы между народами нет, кроме истории, которую они пережили. Мы отличаемся от американцев тем, что на их земле более 150 лет не было войны. А у нас только в прошлом веке - Первая мировая, украинские революции 1917-1921 годов, коллективизация и Голодомор, расстрелы интеллигенции 1936-1938 годов, Вторая мировая, голод в 1947-м, война в Афганистане, где пострадали многие молодые украинцы, Чернобыль. Сейчас - российско-украинская война. У нас нет поколения, которое не воевало или не теряло родных и не боролось за выживание".

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