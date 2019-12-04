"Надо выдержать двойное давление" - Европа будет спрашивать с Украины, если РФ перекроет газ

 
Ексклюзивы
1/5
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 288
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 198
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4257
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 8001
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19935
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6552
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3178
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1269
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1206
Фото
Все фото
14
28
9
6
3
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
Как гражданские провели день в бригаде десантников
Как гражданские провели день в бригаде десантников
Опубликовали ужасные фото детской больницы
Опубликовали ужасные фото детской больницы
Без телефона не сможешь даже постирать белье - украинка рассказала о жизни и учебе в Манчестере
Без телефона не сможешь даже постирать белье - украинка рассказала о жизни и учебе в Манчестере
Героя Украины Меживикина признали непригодным для ВСУ – министр вмешался
Героя Украины Меживикина признали непригодным для ВСУ – министр вмешался
Видео
Все видео
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
Высшие полицейские чины Киева фигурируют в деле о фальсификации доказательств
Высшие полицейские чины Киева фигурируют в деле о фальсификации доказательств
Украинский музыкант пожаловался на притеснения русскоязычных и работяг Донбасса
Украинский музыкант пожаловался на притеснения русскоязычных и работяг Донбасса
Опрос показал, которая рождественская мелодия больше всего надоедает
Опрос показал, которая рождественская мелодия больше всего надоедает
На польском ТВ будут призывать посетить Украину
На польском ТВ будут призывать посетить Украину
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 8001
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2286
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2502
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6552
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 1008
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
07 декабря 2019
Просмотров: 27
Додому
– Щось мені не сподобався останній фільм Тарантіно – "Одного разу в Голлівуді", – каже товариш. – Хочу переглянути його ...
суббота, 07 декабря 2019 20:23

"Надо выдержать двойное давление" - Европа будет спрашивать с Украины, если РФ перекроет газ

1 Комментировать
&quot;Надо выдержать двойное давление&quot; - Европа будет спрашивать с Украины, если РФ перекроет газ
Михаил Гончар: Для Европы нет страшных угроз. Ее газохранилища заполнены. Переживут зиму. Мы тоже имеем достаточный запас. Фото: Тарас Подолян

Если Россия устроит "газостоп", наша власть будет под двойным давлением - и запада, и востока.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит эксперт по энергетике Михаил Гончар.

"Европейцев не интересовало в 2009 году, кто прав. Они платили деньги и хотели получать топливо. Но теперь Киев имеет Соглашение об ассоциации с ЕС. Мы имплементируем Третий энергетический пакет и члены Договора энергетического сообщества. Это дает нам определенные козыри", - считает эксперт.

По его словам, Украина и ЕС выступают с солидарной позицией.

"Однако Еврокомиссия может изменить свое отношение под давлением отдельных правительств, в первую очередь - немецкого. Надо это выдержать. Наши интересы должны быть в приоритете. Для Европы нет страшных угроз. Ее газохранилища заполнены. Переживут зиму. Мы тоже имеем достаточный запас", - добавляет эксперт.

Полное интервью с Михаилом Гончаром читайте в журнале "Країна" от 5 декабря 2019 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Надо выдержать двойное давление" - Европа будет спрашивать с Украины, если РФ перекроет газ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
декабря

Сегодня Екатерины: украинки гадают и призывают женихов

Самое читаемое
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
14
 Просмотров: 14130
Цена картошки обвалится до полутора гривен за килограмм
Цена картошки обвалится до полутора гривен за килограмм Просмотров: 11853
&quot;Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову&quot;
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" 1 Просмотров: 8289
Портвейн ведрами и драки за торты: как торговали в конце 1980-х
Портвейн ведрами и драки за торты: как торговали в конце 1980-х
14
 Просмотров: 6903
Загорелая топ-модель показала коллекцию сексуального белья кружевной
Загорелая топ-модель показала коллекцию сексуального белья кружевной
6
 Просмотров: 5391
Общество
Украинцев депортируют из Гонконга. Они разжигают революцию
Украинцев депортируют из Гонконга. Они разжигают революцию Просмотров: 936
В польских кинотеатрах будут рекламировать Украину
В польских кинотеатрах будут рекламировать Украину Просмотров: 189
Украина за месяц отразила 11 российских кибератак
Украина за месяц отразила 11 российских кибератак Просмотров: 117
Спасибо, что не выбросили на улицу – Филарет
Спасибо, что не выбросили на улицу – Филарет 3 Просмотров: 747
Правительство Гончарука разрешило уменьшить зарплату учителей
Правительство Гончарука разрешило уменьшить зарплату учителей Просмотров: 990
Больше всего комментируют
5
Почти половина украинцев считают войну в Донбассе российской агрессией - социологи
3
Журналисты поймали Рабиновича на лжи - он сбежал
3
"Дискриминирует русский" - в Венецианской комиссии рекомендуют изменить языковой закон
3
Спасибо, что не выбросили на улицу – Филарет
2
Казахи извиняются за заявление своего президента о Крыме
Голосов: 47385
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua