"Надо выдержать двойное давление" - Европа будет спрашивать с Украины, если РФ перекроет газ

Михаил Гончар: Для Европы нет страшных угроз. Ее газохранилища заполнены. Переживут зиму. Мы тоже имеем достаточный запас. Фото: Тарас Подолян

Если Россия устроит "газостоп", наша власть будет под двойным давлением - и запада, и востока.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит эксперт по энергетике Михаил Гончар.

"Европейцев не интересовало в 2009 году, кто прав. Они платили деньги и хотели получать топливо. Но теперь Киев имеет Соглашение об ассоциации с ЕС. Мы имплементируем Третий энергетический пакет и члены Договора энергетического сообщества. Это дает нам определенные козыри", - считает эксперт.

По его словам, Украина и ЕС выступают с солидарной позицией.

"Однако Еврокомиссия может изменить свое отношение под давлением отдельных правительств, в первую очередь - немецкого. Надо это выдержать. Наши интересы должны быть в приоритете. Для Европы нет страшных угроз. Ее газохранилища заполнены. Переживут зиму. Мы тоже имеем достаточный запас", - добавляет эксперт.

Полное интервью с Михаилом Гончаром читайте в журнале "Країна" от 5 декабря 2019 года.