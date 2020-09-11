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пятница, 11 сентября 2020 08:55

Нацполиция закрыла дело против Портнова

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Нацполиция закрыла дело против Портнова
Адвокаты "Схем" обратились к Нацполиции с просьбой сообщить о принятых процессуальных решениях. Фото: "УНИАН"

Нацполиция закрыла уголовное дело против экс-главы Администрации президента Андрея Портнова, которое открыли после обнародования им детальных персональных данных водителей программы "Схемы".

Адвокаты "Схем" обратились к Нацполиции с просьбой сообщить о принятых процессуальных решениях. Они пока не получили документов по этому поводу, но не согласны с закрытием производства, сообщает "Радио Свобода".

"После этого будем принимать решение по защите журналистов. В том числе, это судебное обжалование... В очередной раз мы вынуждены констатировать, что в Украине отсутствует механизм эффективного расследования уголовных правонарушений относительно препятствования законной журналистской деятельности", - сказала адвокат Вера Крат.

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4 сентября Печерский суд отказал в иске водителя программы "Схемы" Бориса Мазура к бывшему главе Администрации президента Андрею Портнову. И присудил взыскать с Мазура на пользу адковата, которая представляла Портнова, 52,5 тыс. грн. Портнов выложил на своем сайте копию судебного решения от 31 августа, принятого судьей Светланой Волковой. Судья считает, что распространение Портновым в Telegram персональных данных Мазура было предметом общественного интереса и правомерным.

В ночь на 17 августа неизвестные сожгли автомобиль участника съемочной группы "Схемы". Авто, на котором 4 года журналисты ездили на съемки, был припаркован возле дома водителя и оператора Сергея Мазура в городе Бровары Киевской области.

Ранее, 8 августа, журналист "Схем" Михаил Ткач заявил, что обнаружил у себя дома признаки прослушивающего устройства. Впоследствии в полиции сообщили, что открыли производство по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

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