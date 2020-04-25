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суббота, 25 апреля 2020 17:36

На видео показали, как коронавирус распространялся по Украине

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На видео показали, как коронавирус распространялся по Украине
Создали инфорграфику о распространении болезни. Фото: pexels.com

Создали видео, которое показывает распространение коронавируса областями Украины.

Видео охватывает период с 3 марта по 25 апреля, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Инфографика показывает, как город Киев, Черновицкая и Ивано-Франковская области образовали тройку лидеров по количеству больных коронавирус.

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Сегодня больные есть во всех регионах Украины. Всего зараженных - 8125.

Первые 2 тыс. украинских ПЦР-систем направили в регионы. Одна система - это почти 100 тестов. Как только регионы получат системы, то начнут тестирование людей, которые нуждаются в этом.

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