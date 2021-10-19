На Украину надвигается шторм: где ждать непогоды

20 октября в Украине ожидается сильный ветр.

В большинстве западных областей штормовые порывы будут достигать 15-20 м/с. Объявили первый уровень опасности, сообщает Укргидрометцентр.

Для избежания травм в такую погоду стоит держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться при сильном порыве ветра. В случае падения деревьев или веток, травмирования людей надо немедленно звонить по номерам экстренных служб - 101 или 103.

Автор: facebook.com/UkrHMC Днем в западных областях ветер местами будет достигать 15-20 м/с

В Киевской области ветер ожидается юго-западный, 7-12 м/с.

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В средине недели в столице ожидается потепление до +14...18°С. А уже в выходные, особенно в воскресенье, 24 октября, начнется существенное похолодание. Октябрь 2021 года будет холодным. Ожидаются заморозки, будет немало и дождливых дней. До 19 октября будет пасмурно и холодно, начнутся заморозки. 20, 22-23 и 26 октября будет дождливо, а с 27 октября и до конца месяца будет сухо, но холодно.