В Украину идет похолодание: прогноз на неделю

Неделя в Украине обещает температурные качели.

Ночью столбики термометров поползут вниз, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Завтра днем будет не выше +7...12°С.

"Утепляйте себя, кормите уличных кошек и собак, сохраните остатки урожая, защитите цветы, не забывайте выключать обогреватель, когда идете на работу. Можно завтра помыть машину - дождей пока не видно", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko 21, 22 и 23 октября в большинстве областей потеплеет

С 20 октября, а также 21, 22 и 23 числа в большинстве областей потеплеет. Максимальная температура предполагается в пределах +15...18°С. В то же время 23 октября, начиная с западных и северных областей, постепенно начнет заходить настоящий холодный воздух.

В Киеве завтра без осадков. Во вторник в течение дня будет холодно, +8...9°С. В средине недели в столице ожидается потепление до +14...18°С. А уже в выходные, особенно в воскресенье, 24 октября, начнется существенное похолодание.

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Октябрь 2021 года будет холодным. Ожидаются заморозки, будет немало и дождливых дней. До 19 октября будет пасмурно и холодно, начнутся заморозки. 20, 22-23 и 26 октября будет дождливо, а с 27 октября и до конца месяца будет сухо, но холодно.