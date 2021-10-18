Народные приметы 18 октября. Как сегодня уберечься от сглаза и порчи

Православные верующие 18 октября почитают святую мученицу Харитину. Ее жестоко пытали и казнили за исповедание христианской веры.
В народе этот день называют "Харитины - первое полотно". Сегодня начинали ткать волокно и сбивать шерсть на валенки.
Люди наблюдали также за погодой. Если первый снег упал на мокрую землю - останется, на сухую - скоро сойдет.
Предки верили, что все нити, которые соткут 18 октября, имеют животворную силу. Их повязывали на левое запястье, чтобы уберечься от сглаза.
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Сегодня сны предвещают богатство, а будущая прибыль поможет приобрести то, о чем давно мечтали. В этот день нельзя праздновать свадьбу и устраивать гуляния. Нельзя 18 октября ходить в лес.
Народные приметы:
- Нет ветра - будет похолодание.
- Снег не выпал - зима наступит не скоро.
- Щелканье и треск деревьев осенью - будет хорошая погода.
- На березах и дубах листья остались - к суровой зиме.
День Ангела сегодня празднуют Александр и Григорий. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.
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